'40 procent Airbnb'ers verhuurt langer dan zestig dagen'

Airbnb spreekt de cijfers tegen. "Dit rapport is fout en gebruikt gebrekkige onderzoeksmethodes," zegt een woordvoerder. "Het aantal Amsterdammers dat via Airbnb verhuurt, is in 2018 gestegen, van 19.000 naar 21.000."



Volgens die cijfers stond in heel Nederland vorig jaar maar 3,2 procent van de aanbiedingen langer dan 60 dagen online. "Woningen die in Amsterdam zonder toestemming langer werden aangeboden, zijn door ons verwijderd."



30 dagen

Of Airbnb dat ook doet nu de grens op 30 dagen staat, is onduidelijk. Het bedrijf verzet zich tegen die ingreep. "Deze maatregel zal geen of nauwelijks invloed hebben op overnachtingen."



Colliers heeft volgens het bedrijf 'financieel belang' bij de 'misleidende, foutieve conclusies'. "Op deze manier cijfers verzamelen is onbetrouwbaar," zegt een zegsman. "Met de gemeente Amsterdam delen wij elk jaar cijfers die door een accountant zijn gecontroleerd. Men moet weten wat voor organisatie Colliers is; ze hebben grote belangen in de hotelindustrie."



Amsterdam laat weten geen commentaar te geven op de cijfers. De gemeente komt volgende week met eigen gegevens, op basis van de informatie die Airbnb bereid is over te dragen.