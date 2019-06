Zwoegen en zweten voor het grootste stadsbos ter wereld

Op 895 hectare polderland werkten via de werkverschaffing 20.000 arbeiders aan het nieuwe stadsbos. Beeld Stadsarchief

Iedere zondag reisden drommen Amsterdammers af naar de duinen of het Gooi om een vrije dag in de natuur door te brengen. De polders rond Amsterdam waren mooi, weids en stil, met hier en daar een boerderij. Daar ontbrak de mogelijkheid om vrij te struinen, ongehinderd door hekken of sloten. En dus, besloot de gemeente in 1928, moest er natuur komen.

Niet zomaar een park of een meer met wat groen, maar een stadsbos van 895 hectare. Een landschap van vrij te betreden speel en struinvelden, afgewisseld door waterpartijen en met echt woud waarin je kon verdwalen, zoals op de Veluwe. Het zou net iets groter worden dan het Bois de Boulogne in Parijs en drie keer zo groot als het Central Park in New York. Het Amsterdamse Bos moest vrije ontspanning in de natuur bieden voor alle lagen van de bevolking.

Het project Amsterdamse Bos maakte deel uit van het ambitieuze Algemeen Uitbreidingsplan, dat de nieuwe afdeling Stadsontwikkeling binnen de Dienst der Publieke Werken in 1934 had gepresenteerd. De eerste die het gebrek aan vrije natuur in de omgeving van Amsterdam was Jac. P. Thijsse (1865-1945). De onderwijzer, bioloog en voorman van de natuurbeweging in Nederland pleitte al in 1908 in het Algemeen Dagblad voor de aanleg van natuurparken in de omgeving van Amsterdam. Zijn ideeën zijn van grote invloed geweest op het Amsterdamse Bos. Thijsse zat in de ‘Boscommissie’ en was adviseur bij zowel het ontwerpen als de uitvoering.

Mulder en Van Eesteren

Ontwerpers van het bos waren de stedenbouwkundigen Cornelis van Eesteren (1898-1988) en Jacoba Mulder (1900-1988), beide in dienst van de jonge afdeling Stadsontwikkeling. Een commissie van plantendeskundigen, ingenieurs en ambtenaren van de Dienst der Publieke Werken stond hen bij. Een bos aanleggen onder de zeespiegel betekende een waterstaatkundig huzarenstukje. ‘Allemaal klei en veen,’ schreef het ANWB-blad De Kampioen in 1937, ‘maak daar nu maar eens een ontspanningsoord van, dat niet te vochtig is, dat allerlei sport mogelijk maakt, waar vele soorten van boomen, struiken en kruiden moeten groeien en bloeien!’

Opladen

De eisen aan een ‘stadspark’ waren al sterk veranderd: een modern park was er niet meer voor het esthetische genoegen of de romantische vervoering van de individuele bezoeker, het was nu een park voor de massa, die zich er in het weekend kon opladen voor een nieuwe werkweek. Voor dit “re-creëren” (destijds een nieuwe term) moest het Amsterdamse Bos de ideale plek worden, met ruimte voor natuurbeleving en zeker ook voor lichamelijke oefening en culturele activiteiten.

Een stadsbos vereist allerlei voorzieningen om op de juiste plekken water beschikbaar te hebben. Beeld Stadsarchief

Van Eesteren en Mulder waren bij gebrek aan Nederlandse voorbeelden het meest onder de indruk van de Engelse parken, met uitzichten, hoogteverschillen en vrij te betreden weides. ‘Dit vrij mogen gaan over de vlakten is psychologisch van groote waarde, omdat op deze wijze het publiek veel meer van het park zal genieten,’ schreef Jacoba Mulder bij het ontwerp. ‘De bezoeker voelt zich zelfstandiger en kan de omgeving beter op zich laten inwerken.’

Ironisch genoeg kwam de aanleg van een duur plan als het Amsterdamse Bos juist door de economische crisis van de jaren dertig binnen bereik. Een recordaantal arbeiders raakte baan en broodwinning kwijt en was aangewezen op de gemeentelijke steun of de armenzorg. Om de ‘demoraliserende werking’ van het nietsdoen tegen te gaan, werden arbeiders tewerkgesteld in de werkverschaffing.

Tussen 1934 en 1940 werkten ongeveer 20.000 mensen mee aan de aanleg van het Amsterdamse Bos. Met de schep groeven de werklozen de roeibaan en de waterlopen en legden ze op grote schaal drainage aan. Graafmachines kwamen er niet aan te pas, ook als de inzet ervan mogelijk was. Met handwerk was het project arbeidsintensiever en werden er zoveel mogelijk mensen aan het werk gehouden.

Hard doorwerken

Het werk was geen pretje, zeker niet voor de werkloze banketbakker, diamantslijper of kantoorbediende. Het was fysiek zwaar. Bovendien werd er naar gedane arbeid uitbetaald, om lijntrekken te voorkomen: doen alsof je flink werkte, maar in feite niets uitvoerde. Kortom, hard doorwerken was het devies. Wie dat kon, verdiende enkele guldens meer dan het steunbedrag van gemiddeld 12 gulden per week.

Toch waren er veel werkloze Amsterdammers die maar al te graag aan het Bosplan wilden werken. Ze hadden iets te doen en konden meer verdienden dan in de steun. En in vergelijking met de werkkampen in Drenthe of Groningen was dit een stuk aangenamer, al was het alleen maar omdat ze elke avond naar huis konden.

Sofia Dupon en Jouke van der Werf zijn architectuurhistorici en auteurs van het deze maand bij uitgeverij Thoth verschenen boek Het Amsterdamse Bos, een geschiedenis.