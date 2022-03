Zwerm dode spreeuwen op A2 veroorzaakt fikse file

Beeld ANP

Het ging om zeker tientallen vogels. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe de vogels op het wegdek belandden. Volgens een woordvoerder van de Vogelbescherming is het een fenomeen dat zeer zelden voorkomt. “In het Huijgenspark in Den Haag zagen we jaren geleden honderden dode spreeuwen. Dat kwam zeer waarschijnlijk doordat ze vergiftigde besjes hadden gegeten.”

Ook door verhongering of bijvoorbeeld de vogelgriep komt sterfte voor onder vogels, maar doordat de vogels allemaal tegelijk neervielen acht de Vogelbescherming die uitleg niet waarschijnlijk. “Spreeuwen vliegen in gigantische wolken. Mogelijk zijn ze door een slechtvalk opgeschrikt en vanwege desoriëntatie alle kanten uitgevlogen. In paniek zouden ze daardoor het wegdek hebben kunnen geraakt, maar dat moet nog worden uitgezocht.”

In verband met de heersende vogelgriep werd toch besloten de dieren niet met de hand te ruimen, maar een schoonmaakwagen te laten komen, zodat eventuele ziektes niet zouden overslaan op de medewerkers. Tijdens het bergen werd verkeer richting Amsterdam vanaf knooppunt Oudenrijn omgeleid via de A12. Rond 17.00 uur was alles opgeruimd en werden alle rijstroken weer vrijgegeven.