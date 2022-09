Zwerfafval opruimen op Cleanup Day: ‘Op één stoeptegel vind je zo al vier sigaretten’

Onder de naam Amsterdam Cleanup Day ruimden woensdag scholen, bedrijven en de gemeente in de hele stad zwerfafval op. Zo ook de leerlingen van het Kiem Montessori in Oost.

“Overal liggen van die kapsalonbakjes!” roept tweedeklasser Elissa (13). In de Tweede Oosterparkstraat begint de onderbouw met veel kabaal aan hun deel van de stad. De leerlingen zijn pas net begonnen, maar zeggen nu al honderd sigaretten te hebben geraapt.

Het Kiem Montessori doet jaarlijks mee aan World Cleanup Day. Dit jaar is er ook een speciale schooleditie. Na successen in onder andere Hilversum, besloot de organisatie Amsterdam Cleanup Day in het leven te roepen. Door de hele stad doen er basis- en middelbare scholen mee. Het doel: een zwerfafvalvrije stad.

“Dit is ons Amsterdam, de stad moet schoon zijn voor ons.” Docent biologie en wereldburgerschap Huri Ekiz (42) heeft de school meteen aangemeld. Ze heeft uitgebreid gesproken met de leerlingen over het nut van deze dag. Amsterdam Cleanup Day ligt in lijn met het vak dat zij geeft, waarin de leerlingen van de montessorischool leren over duurzaamheid en de impact die ze kunnen hebben op hun omgeving. “Ze zijn zich bewust aan het worden van de hoeveelheid zwerfafval.”

Foto’s maken

Elissa vertelt hoe ze met de Rubbiz-app de straat op worden gestuurd. “Met de app kun je foto’s maken van straatafval.” Een foto van het afval op de grond, en een wanneer het in de vuilniszak zit. Per 10 vierkante meter kun je één foto nemen. “Daarna moet je verder lopen.”

Elke foto levert 11 cent op en wordt door Amsterdam Cleanup Day, samen met de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat, aan de Plastic Soup Foundation gedoneerd. Elissa: “Ik heb liever mooie bomen en planten om mij heen, dan rotzooi op de grond.”

En rotzooi is er genoeg. Damir en Morris (allebei 12) laten de inhoud van hun vuilniszakken zien: blikjes, flesjes en veel ander verpakkingsmateriaal. De jongens vertellen dat ze vooral veel peuken hebben gevonden. “Als we het niet opruimen, komt het in de zee en kunnen de vissen het opeten. Of de duiven hier eten het op.”

‘Hij doet het voor de stad’

De leerlingen hopen dat er na vandaag minder zwerfafval te vinden zal zijn. “Het is slecht voor de dieren en ik heb gehoord dat het einde van de wereld eerder komt,” zegt Elissa. Tot die tijd is het nog even doorwerken. “Op één stoeptegel kan ik zo al vier sigaretten vinden,” vertelt Rishayan (11). Hij en Tebbe (12) zijn even vergeten dat er via de Rubbiz-app geld wordt gedoneerd. “Tebbe maakt niet eens foto’s, die doet het gewoon voor de stad.” Ze zouden het erg vinden als er mede door zwerfafval dieren uitsterven. “Bijen maken bijvoorbeeld onze honing.”

Met afvalknijpers rennen de leerlingen achter elkaar aan, waardoor er weleens wat gemist wordt. Damir vraagt zich af: “Als je een foto van jezelf maakt, en daarna een terwijl je in de vuilniszak zit, kan je dan ook geld doneren?”

Aan het einde van de dag wordt het vuilnis opgehaald door de gemeente of in eigen containers gegooid. “Er zijn creatieve manieren bedacht om het afval handig en leuk op te ruimen,” vertelt projectleider Kor van der Bij (48) van Amsterdam Cleanup Day. Zo heeft een school een lange plastic tunnel van doorzichtige zakken gemaakt, die uit het raam van de school hangt. Leerlingen kunnen boven hun vuilniszak in de tunnel gooien en zien zo duidelijk het resultaat van de actie.

Rond vier uur ’s middags zijn er al zo’n 8000 foto’s van afval gemaakt, en is er dus bijna 900 euro aan de Plastic Soup Foundation gedoneerd. De app blijft in gebruik en het bedrag kan oplopen tot 5000 euro. Dat doel helpt volgens Ekiz vooral de leerlingen. “De competitie draagt bij aan de bewustwording.”