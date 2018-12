Zwemster Toussaint positief bij dopingtest

Bij de 24-jarige zwemster, die traint in het Sloterparkbad in Nieuw-West, werden sporen van het verboden middel tulobuterol aangetroffen. Dat is een medicijn tegen astma.



Ook de contra-expertise leverde een positief resultaat op. Toussaint zelf houdt vol onschuldig te zijn. "Het is voor mij volledig onbekend hoe deze stof in mijn lichaam terecht is gekomen,'' zegt ze in een via zwembond KNZB verspreide reactie.



Astma

"Zelf sta ik 100 procent voor een schone sport. Nog nooit in mijn leven ben ik in aanraking geweest met doping, of heb ik doping gebruikt. Ik ben altijd heel erg fel geweest in discussies over doping. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik dit middel niet bewust heb genomen,'' aldus Toussaint, die kort voor de WK kortebaan werd teruggetrokken.



"Zelf heb ik astma en ik gebruik andere, toegestane medicatie. Tulobuterol is een stof die langdurig de luchtwegen verwijdt. Het medicijn kan via een inhalator of pleister het lichaam in komen, of zoals clenbuterol, via bijvoorbeeld vervuilde voeding.''



De KNZB kreeg kort voor de WK de melding van wereldzwembond FINA. Toussaint: "Diezelfde avond zat ik in het vliegtuig terug naar huis. Het was zo onwerkelijk, ik heb de halve vlucht gehuild. Het voelde zó onrechtvaardig. Ik leefde al maanden naar dit toernooi toe, ik was supergoed in vorm en topfit.'' De zwembond bracht naar buiten dat Toussaint ziek was.



Nachtmerrie

Voor de zwemster waren de afgelopen weken naar eigen zeggen een nachtmerrie. "Ik wil mijn verhaal nu delen, omdat ik onschuldig ben en heilig geloof dat de waarheid altijd het langst duurt. Ook vind ik het verschrikkelijk dat ik niet eerlijk kon vertellen waarom ik niet kon deelnemen aan de WK. We onderzoeken nu hoe het middel in mijn lichaam terecht is gekomen. Omdat ik weet dat ik nooit iets heb gebruikt, vertrouw ik erop dat alles goed zal komen.''



''Het is vreselijk wat Kira is overkomen: het bericht, het noodzakelijk terugtrekken van het WK en de grote onzekerheid waarin ze verkeert. We kennen Kira als een hardwerkende integere atleet. Nu er door de B-staal duidelijkheid is, kunnen we Kira ondersteunen in het achterhalen van de oorzaak. We wensen haar veel sterkte in de komende tijd," zegt Jan Kossen, algemeen directeur KNZB.