Zwemmer treft lichaam aan in water bij IJburg

Toen de zwemmer iemand in het water zag liggen en wilde helpen, maar geen reactie van deze persoon kreeg, bleek al snel dat het ging om een overleden persoon. Omstanders hebben de overledene toen naar de kant gebracht, waarna de politie is gebeld.

De politie doet momenteel grondig onderzoek naar de situatie, waardoor het strand voor een deel is afgezet.

Het strand bij IJburg is een officiële zwemlocatie van de gemeente.

Meerdere verdrinkingen in Amsterdam

Maandag werd ook al een lichaam aangetroffen in het water van Amsterdam. Een 19-jarige Duitse toerist werd toen overleden door de politie aangetroffen in het water bij Park Somerlust. De jongen is vermoedelijk verdronken tijdens het zwemmen.

Een week daarvoor werd een jongetje gered van verdrinking in de Sloterplas. Hij werd levenloos uit het water gehaald en is op het strand gereanimeerd, waarna hij per ambulance werd afgevoerd.

Het is niet voor het eerst dat een persoon is verdronken in het water bij IJburg. In 2013 verdronk de 5-jarige Jaïro ook al bij het surfstrandje. Hij verdronk twintig meter van het strand doordat hij geen zwembandjes droeg.

