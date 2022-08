Zwemmen door de grachten voor ALS-patiënt Daniel Möllenkamp (1968-2022)

Angelique Bosman zwemt in de Amstel. Zondag is de Amsterdam City Swim waar ze aan meedoet om geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS. Beeld Joris van Gennip

Angelique Bosman (40) voelt nog snel even de temperatuur van het water van de Amstel voor ze erin springt voor haar training. Niet al te koud, wel lekker zelfs. Zondag ligt ze er weer in. Dan zwemt ze samen met ruim 1600 anderen vanaf de Keizersgracht via de Amstel en de Nieuwe Herengracht naar het Marineterrein, tijdens de jaarlijkse Amsterdam City Swim.

Ze legt de ruim twee kilometer af namens ‘Team Daniel’, een groep vrienden en familie van Amsterdammer Daniel ‘Daan’ Möllenkamp. Half augustus overleed hij aan de ziekte ALS, donderdag was zijn uitvaart.

De progressieve spierziekte werd in juni 2020 gediagnosticeerd, na een trits van wat eerst thuiswerkgerelateerde RSI-klachten leek. Een half jaar daarvoor had hij nog de marathon van Amsterdam gerend. Bijna uit protest tegen de diagnose bleef hij nog zeker twee maanden hardlopen – flinke rondjes vanaf de Jordaan, waar hij op driehoog in de Tuinstraat woonde.

Door de ziekte van Möllenkamp kwamen verschillende vriendengroepen samen, vertelt zijn zus. “Vanaf het moment dat hij zijn diagnose kreeg, werd Team Daniel opgetuigd: een verzameling van vrienden en familieleden, die om de beurt zorg droegen voor hem.” Aan het begin van de ziekte vooral voor spontane bezoekjes, later in schema’s.

“Elke keer dat Daan achteruitging en minder zelf kon, vulde het rooster zich als vanzelf met nieuwe mensen. Iedereen wilde hem helpen.” Er moest ook steeds intensievere thuiszorg komen, maar Team Daniel bleef zich ontfermen over het koken en wassen, en bleef later ook ’s nachts de wacht houden.

Innige vriendschappen

Möllenkamp groeide op in Emmeloord, maar woonde sinds zijn negentiende op verschillende plekken in de stad, ook samen met zijn broer. In zijn ‘stamkroeg’ club RoXY sloot hij vanaf moment één innige vriendschappen, vertelt broer Rocher (55). Zijn levenslust was aanstekelijk en trok gelijkgestemden aan. “Een ongekend feestnummer was het.”

Möllenkamp was iemand met een olifantengeheugen, vertellen veel vrienden. De line-up van een festival uit 1999? Hij wist de artiesten moeiteloos te reproduceren. Net als feitjes over de avonturen die hij met vrienden beleefd had, in Amsterdam en op reis.

In vriendschappen, maar ook in zijn werk was hij zeer secuur en gedisciplineerd. Eerst doorliep hij de mavo, daarna de mts in Sneek, en vervolgens de hts in Amsterdam. Na verschillende banen in de IT werkte hij ruim 15 jaar bij de gemeente Amsterdam in de automatisering.

Altijd volgens het principe ’s avonds een vent, ’s ochtends een vent. Broer Rocher: “Daan genoot van alles in het leven, maar niet ten koste van alles.”

Spraakcomputertje

In mei 2021 moest Daniel Möllenkamp de Jordaan toch verlaten – de trappen werden te gevaarlijk. Afgelopen december maakte hij met vrienden nog een campertrip dwars door de Verenigde Staten, van New York naar Los Angeles, langs plekken met een speciale muzikale betekenis.

Vriend Ruben Berghauser Pont (53): “Ik heb met weinig mensen zo vaak tot buikpijn aan toe gelachen. We hielden bijvoorbeeld Van Kooten en de Bie-avonden, met een hele woonkamer vol fans, waarbij we allerlei goede scènes na- en afspeelden.”

Humor speelde een heel grote rol in de vriendschappen die Möllenkamp had. De snelheid van de grap was daarbij het belangrijkste, ad rem zijn. “En het liefste ten koste van de ander,” vertelt jeugdvriend Jaap van de Put (53).

Juist dat schaterlachen ging op een gegeven moment bijna niet meer – ook Daniels lachspieren werden aangetast door ALS. Op het laatst verliep de communicatie via een spraakcomputertje dat hij bediende met zijn ogen. Zijn glimlach en twinkeling in zijn ogen bleven wel tot het laatst bewaard.

Proosten in het Vondelpark

Toen de vorige edities van de Amsterdam City Swim vanwege corona niet door kon gaan, organiseerde Team Daniel zelf een actie in het water bij Ouderkerk aan de Amstel. “Dat was een enorm succes,” zegt Bosman. “Daan was erg onder de indruk en er werd een prachtig bedrag opgehaald. Hij doneerde zelf ook.”

Een genezende behandeling voor ALS is er vooralsnog niet. Zondag wordt de cheque met het opgehaalde bedrag van de Amsterdam City Swim overhandigd aan Stichting ALS Nederland, die zich inzet voor onderzoek naar de ziekte. Bosman zwemt de route, de rest van Team Daniel staat aan de kant aan te moedigen.

Na de begrafenis donderdag op Zorgvlied werd er in het Vondelpark geproost op Daniel Möllenkamp. Vlak voor zijn overlijden sprak zijn zus nog met hem over zijn uitvaart. “Ik zei: ‘Volgens mij komen er heel veel mensen, wat nou als het uit de hand loopt?’ Hij zei: ‘Ik hoop het’.”

Amsterdam City Swim Ruim 1600 zwemmers hebben zich opgegeven voor de Amsterdam City Swim. De eerste groep deelnemers zwemt zondagochtend om 10.45 uur vanaf de Herengracht richting het Marineterrein, de laatste groep start om 14.45 uur. Na afloop is er op het Marineterrein voor zwemmers en bezoekers een ‘afterparty’ en wordt het opgehaalde bedrag bekendgemaakt. Tijdens de vorige editie in 2019 was dat ruim een miljoen euro.

