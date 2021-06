Zwemmen bij Marineterrein? Dankzij een poepmeter zie je nu hoe schoon het water is

Een blauwe container bij het Marineterrein herbergt een machine die de waterkwaliteit meet. Beeld Lin Woldendorp

Naast het glinsterende water, de vlonder waar je vanaf kunt plonzen en het uitzicht op Nemo en Centraal Station, vind je bij het Marineterrein nu ook een sciencefictionkastje met daarin allerlei tubes, bekertjes, lichtjes en leidingen. Een blauwe container bij de populaire zwemplek herbergt een machine die precies meet hoeveel E.coli - oftewel poepbacterieën - er in het water zit.

De bacterie zelf is al ellendig genoeg voor zwemmers en kan diarree veroorzaken bij wie het binnenkrijgt. Maar bovenal is de aanwezigheid van E.coli een goede maatgever van hoeveel andere, schadelijkere bacterieën en ziekteverwekkers er in het water drijven.

Bijzonder

Het is bijzonder dat de waterkwaliteit juist op het Marineterrein zo intensief gemeten wordt. Zulke metingen vinden normaal alleen plaats op de twaalf officiële zwemplekken van Amsterdam - de resultaten daarvan vind je terug op de site zwemwater.nl. Onofficiële plekken, zoals het Marineterrein, worden over het algemeen slechts sporadisch onderzocht.

Dat is niet het enige bijzonder, vertelt Nikki van Bel (35), onderzoeker bij het KWR, een onderzoekscentrum op het gebied van waterkwaliteit. Volgens de mede-initiatiefnemer duurt het normaal twee weken om de waterkwaliteit te meten. Lastig met stromend water dus. De nieuwe machine bij het Marineterrein geeft een fluorescerend stofje af aan het water, waarna de onderzoekers aan een monster de concentratie poepbacterieën en vervuilende deeltjes kunnen aflezen.

De meetresultaten worden doorgegeven aan het testcentrum en vervolgens getoond op displays bij de ingang van het terrein. Ook kan iedereen de gegevens online raadplegen. Naast de informatie over de watervervuiling staat er ook hoe warm het water is en hoe druk de zwemplek is.

De manager van het terrein, Vries Strookman (44), is in ieder geval blij met de meter en moedigt stedelijke experimenten als deze aan: “Het Marineterrein leent zich bij uitstek om te meten omdat het zo een drukbezochte zwemplek is met veel voorzieningen.”

Hoe schoon is het?

Heel veel poep zwemt er gelukkig niet in het water bij het Marineterrein. Volgens watersysteemanalist bij Waternet Joost Stoffels (40) gaat het om ‘een zeer lage hoeveelheid van de E.colibacterie’. “En dat is niet gevaarlijk. Het is hier eigenlijk altijd al wel behoorlijk veilig. De binnenwateren zijn redelijk schoon. We meten hier nu meestal de helft van het landelijke ijkpunt.”

Alleen na periodes van heftige regenval is het oppassen. Dan zijn er problemen met zogenaamde ‘overstort’. Stoffels: “Het kan dan gebeuren dat bijvoorbeeld de mest van de weilanden in Waterland wegstroomt in de grachten of dat rioleringen overlopen. Het duurt soms wel dagen duren voordat het vuil dan naar de bodem zakt.”

Of het publiek echt een boodschap heeft aan het werk van de meetmachine, is nog de vraag. “Ik blijf hier toch wel zwemmen als het mooi weer is, ook als het water vies zou zijn. Anders moet je de stad uit of naar het strand,” zegt de 21-jarige Kelly (21), terwijl ze met nog natte haren staat te voetballen op het grasveld achter de vlonder.

Bij pension Homeland, dat ook een café-restaurant met terras uitbaat op het terrein, merkten ze vorig jaar zomer wel iets van de gevolgen van slechte waterkwaliteit. Maar dat had niets met bacteriën te maken, laat een barvrouw weten. “Je zag toen wel dat er minder mensen gingen zwemmen, maar ons terras zat alsnog bomvol.”