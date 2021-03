Zwemlessen mag weer: ‘Het ging goed, gelukkig kon ik het nog!’

Er wordt weer zwemles gegeven aan kinderen bij Sportplaza Mercator. Beeld Nosh Neneh

Tien minuten voor het begin van de zwemles staat de 7-jarige Inoué Minnaert al te trappelen voor de deur om naar binnen te gaan. Volgens haar moeder is ze een echte waterrat. Ze heeft haar A-diploma al gehaald voor de lockdown, nu gaat ze voor diploma B.

De zwemscholen waren al sinds 15 december gesloten, maar vorige week maandag werd tijdens de coronapersconferentie aangekondigd dat kinderen weer mogen leszwemmen. Zo ook in sportcentrum SportPlaza Mercator in West.

“Ik ben dolblij dat mijn kinderen weer kunnen beginnen,” vertelt Aisha Habbout, moeder van de tweeling Sofia en Lina, terwijl ze afscheid neemt bij de ingang. “Ze hebben in coronatijd niet veel kunnen doen. Zwemmen is een uitlaatklep. Eindelijk mogen ze weer.”

Lina en Sofia vonden het ‘totaal niet eng’ om weer in het zwembad te springen. Beeld Nosh Neneh

‘Positief verrast’

Tijdens de zwemlessen geldt wel een coronaprotocol. Zo zijn er speciale looproutes gemaakt van het zwembad naar de kleedkamers en mogen de ouders niet op de tribune zitten. Afzetten gebeurt bij de ingang en de kinderen moeten na de les zelf naar buiten lopen, waar de ouders hen opwachten.

Ook coördinator Carlo Sier is blij met de start van de zwemlessen. “Ik ben positief verrast. Elk kind is zo enthousiast om weer het water in te gaan. Conditioneel zijn ze misschien wat achteruitgegaan, maar ze durven nog wel. En het zemmen gaat bij iedereen hartstikke goed. Ouders begrijpen goed dat ze snel afscheid moeten nemen van hun kinderen. Ze kunnen wel op gepaste afstand kijken voor het raam.”

In de regen gluurt een moeder inderdaad naar binnen. “Ik moet toch wachten tot de les voorbij is. En nu zie je nog een beetje hoe het binnen verloopt.” Voor sommige kinderen is het afscheid nemen moeilijk, anderen rennen meteen enthousiast naar binnen. Door de ouders wordt nog gezwaaid, maar veel kinderen kijken niet eens meer om. Ze zijn te druk met het leren van de borstcrawl en proberen het duiken onder de knie te krijgen.

Inoué (7 jaar) is een echte waterrat. Beeld Nosh Neneh

‘Volgende keer van de duikplank’

“We gaan weer een keer proberen te duiken. Weten jullie nog hoe het moet,” vraagt zwemjuf Vera Buskermolen aan twee kinderen langs de kant van het zwembad. Terwijl een jongen van een jaar of 6 op duikplank staat, doet ze de beweging na. “Drie maanden niet zwemmen is lang,” vertelt Buskermolen. “We gaan het rustig oppakken en per kind kijken waar ze zijn gebleven. Ik merk dat ze erg enthousiast zijn om weer het water in te springen, maar soms ook een beetje angstig. Van een rand afspringen is opeens weer heel hoog.”

Voor Inoué was deze eerste zwemles na zo lang wachten een succes. “Ik vond het leuk om eindelijk weer door het gat te zwemmen. En ik kon het gelukkig nog. Mijn nieuwe meester was ook super aardig. Misschien ga ik volgende keer van de duikplank af. Dat wil ik wel nog leren.”

De 6-jarige tweelingzusjes Lina en Sofia Amesz komen dolgelukkig het zwembad uit. “Het was zo leuk om weer te zwemmen. En totaal niet eng,” zegt Lina. We hopen dat we snel diploma A krijgen. Dan kunnen we misschien allebei een koprol onder water maken.” De tweeling heeft in ieder geval veel zin in de volgende keer. “Heel jammer dat het nu al is afgelopen.”