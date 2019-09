Zwemleraar Sloterparkbad int lesgeld, verdwijnt spoorloos

Over de zwemlessen van de leraar was een van de gedupeerde ouders niet ontevreden. Beeld ANP

Ouders vrezen dat ze de honderden euro’s die ze vooruit hebben betaald aan de zwemleraar, nooit meer terugzien. Afgelopen zomer verkocht hij nog tientallen les­pakketten voor A-, B- en C-diploma’s. Hij beloofde de kinderen les te geven in het Sloterparkbad, waar hij al jaren zwemlessen verzorgde. Maar vorige week, toen de eerste lessen zouden beginnen, was de zwemleraar nergens te bekennen.

Frustratie

De gedupeerde ouders, die zich hebben verenigd in een appgroep, richtten hun frustratie in eerste instantie op het zwembad, maar volgens locatiemanager Marco van Leeuwen kan het Sloterparkbad niets voor hen betekenen. “Wij zij geen partij meer in deze zaak, meneer heeft in mei te horen gekregen dat we niet meer met hem verder zouden gaan. Hij had moeite om rekeningen te betalen en kwam afspraken niet na. Dat was voor ons genoeg reden om het contract met hem niet te verlengen.”

De ouders kregen dinsdag van zijn broer te horen dat hij inmiddels ­terecht is. De zwemleraar blijkt ­mentaal niet helemaal gezond en is volgens zijn ­familie ‘ingestort’.

Twijfels

Een van de ouders had al twijfels over de manier waarop de leraar betaald wilde worden. “Ik had eerst twee maanden helemaal niets betaald, wat ik op zichzelf al gek vond,” zegt Ellen, die niet met haar achternaam in de krant wil. “Toen werd ik op een avond opeens door hem ge-sms’t: ‘Hoi, kun je me betalen? Grt.’ Ik heb nooit ergens een factuur voor gezien en heb het geld in cash meegenomen naar het zwembad.”

Over de zwemlessen van de leraar was ze niet ontevreden. “Mijn vijf­jarige zoontje vindt zwemmen helemaal niet leuk, maar hij kreeg hem toch het water in.”

Ellen heeft voor 600 euro een pakket gekocht bij de zwemleraar, waarbij haar zoontje gegarandeerd les zou krijgen tot hij zijn A- en B-diploma had behaald. Daar lijkt nu niets van terecht te komen. Veel van de gedupeerde ouders zijn van plan aangifte te doen bij de politie .