Zwembadpas De Mirandabad vanaf woensdag verleden tijd

Die waren er tot een aantal jaar geleden met regelmaat. "Het gaat dan om onacceptabel gedrag zoals bedreigingen, diefstal, geweldpleging en (seksuele) intimidatie," zei een woordvoerder van stadsdeel Zuid bij de invoering in 2014. De Commissie Persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam adviseerde na twee jaar al om op zoek te gaan naar alternatieven.



Privacy

De invoering van een zwembadpas legde wat de CPA betrof teveel de nadruk op de relatief kleine groep jongeren die problemen veroorzaakte in het zwembad. De privacy van andere bezoekers leed tegelijkertijd onder de pas. Daarom startte twee jaar geleden onder leiding van toenmalig wethouder Van der Burg een onderzoek naar andere middelen tegen ongewenst gedrag.



Die zijn met ingang van woensdag van kracht. Zo krijgen medewerkers van het De Mirandabad een app waarmee ze 'realtime' informatie kunnen delen over wat er in het bad gebeurt. Er kan vanaf woensdag daarnaast worden overgegaan op een zwembadverbod voor mensen die intimiderend of brutaal gedrag vertonen.



De pas was echter bijzonder effectief: het aantal geregistreerde incidenten in het zwembad daalde van bijna veertig in 2013 naar vier in 2015. Het De Mirandabad ontvangt jaarlijks gemiddeld 350.000 bezoekers.