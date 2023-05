Zwembadgangers verdeeld over topless zwemmen voor man, x en vrouw: ‘Gaat voor conflict zorgen’

In Berlijn mag sinds kort iedereen topless zwemmen in de publieke baden; Man, x en vrouw. Beeld Getty Images

Een tepel is een tepel. Al moeten vrouwentepels (vooralsnog) bedekt worden en die van mannen niet. Op sociale media is al jaren actie gaande om de vrouwentepel te bevrijden: free the nipple.

Ook offline strijden mensen voor de tepel. Nadat Lotte Mies een klacht bij de ombudsman in Berlijn indiende, mag iedereen in Berlijn topless zwemmen in publieke baden; man, x en vrouw. En ook de Amsterdamse tepel kan binnenkort bevrijd worden.

Ilana Rooderkerk (D66) vindt de huidige voorschriften in Amsterdamse zwembaden discriminerend. Mannen moeten een zwembroek aan, vrouwen een bikini of badpak. Amsterdam volgt daarmee de standaard die in heel Nederland geldt. Volgens Rooderkerk zou dat ongelijke behandeling in de hand werken en de vrijheid van vrouwen beperken.

Aan wethouder Sofyan Mbarki (Sport) vroeg ze tijdens de raad woensdag om vrouwen in Amsterdam topless te laten zwemmen als ze dat willen. “Als de wens er is, moeten we gaan kijken hoe we dit gaan organiseren in onze vrije stad,” reageerde Mbarki.

Altijd gezeik bij verandering

Onder Amsterdamse zwembadgangers zijn de meningen verdeeld. Acteur Tim Linde (33) staat op zondagmiddag op het punt om het De Mirandabad in te gaan en vindt het niet meer dan normaal dat vrouwen straks zelf mogen kiezen.

“Als ik het als man mag, waarom een vrouw dan niet? Het zorgt voor de gelijkwaardigheid die er moet zijn.” Wel is Linde ervan overtuigd dat als dit doorgezet wordt, het voor conflict zal zorgen. “Mensen kunnen altijd heel erg zeiken als er iets verandert.”

Freelancer Sandra Koopmans (51) is net met haar zoon en een vriendje gaan zwemmen en vindt het voor zichzelf geen probleem als er ook vrouwen met ontbloot bovenlijf in het zwembad zwemmen. “Ik denk wel dat de verschillen te groot worden om nog samen te kunnen zwemmen. Er zijn mensen die vanuit religieuze overwegingen zich bedekken en niet meer kunnen zwemmen als ze omringd worden door mensen die alleen een broekje dragen.”

Het gaat niet om de tepel, maar om de borst, zegt een andere vrouw die voor het zwembad staat. Als je grote borsten hebt, vang je meer blikken. Daar begint Adina Voicu (43) ook over. Ze is wezen zwemmen met haar dochter (8) en moet er niet aan denken zelf zonder bikinitop te zwemmen. “We kunnen wel doen alsof het niet seksueels is, maar dat is het wel. Tegelijkertijd vind ik dat iedereen zich vrij moet voelen. Als het maar geen plicht wordt.”

Badmuts voor bikinitop

De 52-jarige Carolien wil, net als veel anderen die hun mening willen geven over het onderwerp, anoniem blijven. Ze heeft het er met haar dochter en zoon over gehad. “We begrijpen het principe van gelijkwaardigheid. Maar het principe van gelijkwaardigheid botst met de praktijk. Mijn dochter zou zich bedreigd voelen, onveilig. Mijn zoon zei: dan ga ik heel vaak zwemmen. Borsten zijn namelijk nog steeds iets seksueels, zelf als we niet willen dat ze dat zijn.”

Niet alle jongens zouden naar het zwembad snellen als ze horen dat er vrouwen topless zwemmen. De 14-jarige Ziggi Lissone ‘hoeft dat niet per se van iedereen te zien’. En hij denkt dat er veel gedoe gaat ontstaan. “Niet elke tiener kan zich inhouden. Ik weet wel zeker dat jongens dan meisjes nog meer gaan lastigvallen.”

De Australische Kathryn (53) vindt het een ‘heel raar voorstel’, al weet ze niet waarom. “In Australië liggen vrouwen met bijna niets op het strand. Vinden we heel normaal en als ze dan vijfhonderd meter verderop de supermarkt ingaan met dezelfde top en string vinden we dat niet kunnen. Ik ben het eens, maar kan niet uitleggen waarom,” zegt ze verbaasd. “Misschien omdat het is ingesleten? Wat ik wel oké zou vinden is als we die verplichte bikinitop inruilen voor een verplichte badmuts voor iedereen. Al dat haar in het zwembad is hartstikke vies.”