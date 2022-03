Zwembaden een graadje kouder in Amsterdam: ‘Het is even wennen’

De gemeente Amsterdam verlaagt de temperatuur van een aantal zwembaden met een graad om het gasverbruik te verminderen, nu de prijzen door de oorlog in Oekraïne oplopen. ‘Na een paar minuten zwemmen ben je er wel aan gewend.’

In het De Mirandabad, het Zuiderbad, het Noorderparkbad en het Flevoparkbad is de temperatuur van het water met een graad verlaagd om zo minder afhankelijk te zijn van Russisch gas.

“Het is een voorzorgsmaatregel uit maatschappelijke overweging,” zegt Marco van der Horst van het managementteam van de gemeentelijke zwembaden. Of die ene graad een groot verschil maakt weet hij niet. “Het is te vroeg om iets te zeggen over het gas wat we besparen. We verwachten dat we minder gas nodig hebben, maar als het heel koud wordt buiten moeten we toch bijstoken.”

Kwetsbare mensen

De doelgroepenbaden waarin ouderen, gehandicapten en baby's, peuters en kleuters les krijgen worden niet kouder. Van der Horst: “Je merkt niet veel van de lagere temperatuur, maar voor kwetsbare mensen willen we toegankelijk blijven.” De zwembaden passen daarom de lesroosters aan. De lessen van deze groepen worden verplaatst naar kleinere baden, zodat het verwarmen minder gas kost.

Echt koud zullen bezoekers van gemeentebaden het niet krijgen volgens van der Horst. “Als we het niet hadden gezegd, dan zouden mensen er weinig van merken. In de binnenbaden zal je het temperatuurverschil niet voelen, maar in de buitenbaden ben je natuurlijk ook afhankelijk van de buitentemperatuur. Als het een beetje waait, kan het wel koud worden.”

Het water in het Noorderparkbad is nu 26,5 graden Celsius in plaats van 27,5. Tanem (9) heeft net haar eerste zwemles voor haar B-diploma gehad. “Als je er voor het eerst inspringt is het wel koud, naar na een paar minuten zwemmen ben je er wel aan gewend.”

Luis (43) heeft baantjes gezwommen in het Zuiderbad. “Het is even wennen, het water was namelijk kouder dan eerst. Vooral in de ochtend is het fris.”

Verduurzamen

De gemeentelijke zwembaden zijn grootverbruikers van stroom en gas. Van der Horst: “We moeten sowieso verduurzamen. Vandaar dat we bij het Brediusbad een warmtepomp hebben geplaatst.” Als het aan van der Horst ligt blijft de temperatuur van de baden een graad lager, ook als de gastekorten straks minder zijn. “We hebben de mensen best wel verwend de afgelopen jaren door de temperatuur steeds te verhogen. Als dit iets koudere water bevalt, blijft de temperatuur lager.”

Niet alleen de zwembaden worden kouder. Om zo min mogelijk Russisch gas te gebruiken gaat de de thermostaat drie graden omlaag in alle gemeentegebouwen. Het wordt daar dan niet warmer dan 18 graden. Hiermee bespaart de gemeente 15 procent op de gasrekening.