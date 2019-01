Zwembad op grachtenpand in strijd met bestemmingsplan

Al dat beton met water is te veel voor deze oude gebouwen

De werkgroep Waakhonden van de Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad volgt de commissie met argusogen. Jan Fraijman van de werkgroep: "Al dat beton met water is te veel voor deze oude gebouwen."



Overigens was het volgens Fraijman 'maar een pierenbadje', maar dat hoort volgens hem eveneens niet thuis op een rijksmonument.



Het pand bestaat voor een groot deel uit een betonskelet uit 1954. Ook dat kan volgens Fraijman waardevol zijn. Hij zegt dat vooral de gemetselde wanden van het trappenhuis behouden moeten blijven. Verder waren de verbouwingsplannen volgens Fraijman wel oké. Het pand blijft kantoor en in het souterrain komt een fietsenstalling.



"Volgens het bestemmingsplan Westelijke Binnenstad uit 2013, is het in de binnenstad verboden het bouwvolume op de daken te vergroten," legt Fraijman uit. "Voor zwembaden geldt hetzelfde. Ze zijn, aldus de regelgeving, 'verboden tenzij...'."



Een van de omwonenden, Eleenka Colthoff, is er nog niet gerust op. "Ik sprak mijnheer Smit onlangs nog. Hij zei dat er een nieuw plan wordt ingediend." Het zwembad zou er volgens hem toch komen.



Smit was niet voor commentaar bereikbaar.