Zwarte slingeraap geboren in Artis: 'Het was een soepele bevalling'

Het was een snelle soepele bevalling, zegt dierenverzorgster Daniëlle de Vré (41) van de kleine zoogdieren. Ze werkt twintig jaar in Artis en verzorgt de moederaap.



"Het wijfje ging in het nachthok zitten. Toen wisten we wel dat het ging gebeuren. De bevalling was gewoon overdag, dat is wel bijzonder want meestal is een bevalling 's nachts."



Zorgzame moeder

Zwarte slingerapen krijgen meestal één jong per keer en hebben een draagtijd van ongeveer 7,5 maand. Het was het zesde jong van het wijfje. "Het is een hele zorgzame moeder met dus al aardig wat ervaring."



Of het om een jongen of een meisje gaat, is nog niet duidelijk. De dierenverzorgers willen moeder en baby zoveel mogelijk met rust laten. "Het geslacht bepalen komt later wel."