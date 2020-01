Zwarte Gerrit Blommers (1929-2019): fenomeen in de Jordanese kroegwereld

Zwarte Gerrit van Blonde Sien van Rooie Nelis is niet meer. Altijd zat hij op zijn vertrouwde hoekje van de bar van café Rooie Nelis, een pilsje binnen handbereik. Naast hem stond dan zijn vrouw Blonde Sien, zij met een Beerenburg en een sinas tegen de dorst.

Zwarte Gerrit was samen met Blonde Sien een fenomeen in de Jordanese kroegwereld. Alleen op het stadhuis en bij enkele intimi was bekend dat hij eigenlijk Gerrit Blommers heette.



“Een originele, markante man,” zegt Karel Eykman, die een boekje met herinneringen van Blonde Sien schreef, ‘De tand van Rooie Nelis.’ “Hij en Sien waren twee sterke persoonlijkheden. Het was mooi om te zien hoe ze elkaar met elkaar omgingen, hoe ze elkaar in het café altijd zaten te stangen.”

Eigenlijk was Rooie Nelis geen kroeg, je kwam op bezoek bij Blonde Sien en Zwarte Gerrit. Ze woonden een etage hoger. De zaak opende in 1937. De eerste eigenaar was Rooie Nelis, zoon van Zwarte Nelis, man van Rooie Sien en vader van Blonde Sien. De Jordaan heeft iets met bijnamen. Een andere opa van Blonde Sien kreeg één keer een stoot op zijn porem en die heette de rest van zijn leven Jan de Lip.

Indrukwekkende haarbos

Zwarte Gerrit dankte zijn bijnaam aan een indrukwekkende haarbos, al was daar al decennia niet veel meer van over, en was het restant zo grijs als een dakduif. Zijn charme verloor hij nooit en als hij weer eens iets te lang met een andere vrouw praatte, zei Blonde Sien graag: “Maar ik heb toch ook geen bochel?”

In 1988 trouwden ze, na 32 jaar verkering. Na het overlijden van haar moeder Rooie Sien in 1996 nam Blonde Sien het café over. Eykman: “Het café liep helemaal niet zo goed, maar Gerrit steunde Sien altijd. Hij was een geslaagd zakenman, zijn firma Blommers handelde in relatieartikelen zoals sleutelhangers en agenda’s. Er hing nog een bord met Firma Blommers in het decors van ‘t Schaep.” Voor de tv-serie ‘t Schaep met de vijf pooten liet auteur Eli Asser zich namelijk inspireren door het café; Blonde Sien speelde nog een figurantenrol als kastelein.

Jonge Beatrix

Alleen al daarom hoort café Rooie Nelis in het rijtje Jordaanklassiekers als café Nol en De Twee Zwaantjes. Een jonge Beatrix dronk er koffie, en later kwam ze nog een paar keer terug, ook met prins Claus. Oud-premier Balkenende was tijdens zijn studentenjaren stamgast. Diens dispuut Pascal van de Vrije Universiteit kwam in Rooie Nelis voor de wekelijkse borrel.

Een ander hoogtepunt: Danny de Munk liet tijdens een concert de kroeg met bar en al nabouwen op het podium. De Munk zong, Blonde Sien en Zwarte Gerrit zaten achter de bar, als figuranten in hun eigen kroeg.

Gerrit Blommers overleed afgelopen zondag. Café Rooie Nelis sloot afgelopen september al. De gezondheid van beide uitbaters liet het niet meer toe om de zaak open te houden.