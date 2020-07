Zwarte gaper van de gevel verwijderd: wat komt er voor in de plaats?

De zwarte gaper boven drogisterij Het Heertje in de Herenstraat is niet meer. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het houten beeld vrijdagochtend in alle vroegte van de gevel verwijderd. Drogisteigenaar Harry Piet gaat aan de buurt vragen wat ze op de plaats van het beeld willen.

Deze week ontstond er commotie over vermeend racisme na een tweet van columnist Sylvia Witteman. ‘Verbazend dat dit hier nog hangt, midden in Amsterdam,’ schreef ze. Later liet ze weten dat het bericht spottend was bedoeld. Het leidde tot vervelende ‘interactie’ rondom de winkel, volgens Piet. “Het gaf medewerkers een arelaxed gevoel.” Piet was vrijdagochtend zelf niet bij de verwijdering van het beeld, maar hoopt dat de rust in de straat ‘weer een beetje terugkeert’.

De drogisteigenaar heeft de gevel nog niet gezien zonder de gaper, het gebeurde vrijdagochtend vroeg. “Veel media wilden weten wanneer het zou zijn om erbij te zijn, maar ik had geen zin in een mediacircus en heb het voor mij gehouden,” vertelt hij aan de telefoon. “Het zal er nu kaal uitzien en een stukje historie is weg uit de straat, dat vind ik jammer.”

De afgelopen dagen ontving de drogist vanuit alle hoeken steunbetuigingen, volgens Piet. “Heel veel mensen die binnenkwamen of naar de winkel belden om ons te steunen. Veel daarvan vroegen ons vol te houden. Daar zaten totaal geen negatieve reacties tussen.”

Wat ervoor in de plaats komt weet hij nog niet. “Tegen een journalist van de Volkskrant heb ik gekscherend gezegd dat ik een prijsvraag ga uitschrijven voor buurtbewoners. Dat ga ik denk ik ook maar doen. Laat de buurt maar meebeslissen en erover nadenken wat ze op deze plek willen hebben.”