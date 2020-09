Zwarte doeken, luie stoelen: zo geeft de UvA college op afstand

UvA-professor Matthijs van Veelen beantwoord vragen van zijn studenten via een nieuwe hybride lesmethode, ontwikkeld voor onderwijs in coronatijd. Beeld Marc Driessen

Je moet het de Amsterdamse studenten nageven: er is waarschijnlijk geen enkel terras in de stad waar zo goed afstand gehouden wordt als op het terras van het Crea café. Het lijkt een dinsdagmiddag als alle andere bij de populaire studentenbar – even een biertje na college – ware het niet dat de terraszitters opvallend ver uit elkaar zitten.

Even verderop verslapt de oplettendheid soms enigszins en staan studenten gezellig met elkaar te praten, net iets te dicht op elkaar. Bij de ingang van het Roeterseilandcomplex wijzen crowdmanagers rondhangende studenten op de anderhalvemeterregel. “We moeten streng zijn, anders nemen mensen het niet serieus,” zegt één van hen. “En we willen de UvA zo lang mogelijk openhouden.”

Op zowel de Universiteit van Amsterdam (UvA) als de Vrije Universiteit (VU) zijn de colleges deze week weer van start gegaan. Grotendeels nog online, met waar mogelijk af en toe een contactuur. Beide universiteiten proberen hierbij voorrang te geven aan eerstejaars studenten. De livebijeenkomsten vinden plaats in kleiner verband, met bijvoorbeeld opgeknipte werkgroepen in zalen die maar voor een kwart gevuld zijn.

Suboptimaal

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis gaven veel docenten noodgedwongen college vanachter hun laptop, via Zoom aan soms honderden studenten tegelijk. “Suboptimaal natuurlijk, veel docenten vinden het heerlijk om rond te lopen en voor een groep te staan,” zegt Maud Pols. Ze werkt voor de UvA aan digitale onderwijsvernieuwing. Iets waar tot een paar maanden terug niet alle docenten op zaten te wachten, geeft Pols eerlijk toe. “Maar nu is er ineens momentum, we moeten wel.”

De afgelopen maand werkte Pols samen met docenten van de faculteit economie en bedrijfskunde aan een nieuwe vorm van hybride onderwijs. Daarvoor hebben ze een oude tentamenzaal omgebouwd: met zwarte doeken en grote luie stoelen, keurig op 1,5 meter afstand van elkaar, is een theaterachtige setting gecreëerd. Pols: “Een aantal van onze docenten geeft normaal gesproken college in Carré, die expertise hebben we ingeschakeld.”

Op deze dinsdagmiddag beantwoordt professor Matthijs van Veelen in dit zogenoemde hybrid learning theatre vragen van zijn studenten over zijn college micro-economie en gametheorie. Het vragenuurtje van Van Veelen wordt met professionele camera’s gefilmd en live uitgezonden voor zo’n honderd studenten. “De studenten zijn te zien op een groot scherm, daarnaast kan een deel van de studenten ook live aanwezig zijn,” zegt Pols. “Het voordeel is dat je zo beter contact krijgt met elkaar. We hebben meerdere schermen en kunnen zo snel schakelen tussen presentatieslides en beeld van de deelnemers.”

Het is nu nog wat onwennig: de techniek heeft uiteraard opstartkuren, en moet je nou tegen het scherm praten of tegen de camera? Niet alle studenten lijken de lesstof van tevoren even goed doorgenomen te hebben. Wat dat betreft is het net een echt college. Hoewel de pilot pas een dag loopt, krijgt Pols al veel vragen van docenten of ze ook gebruik kunnen maken van het theater. “Wat mij betreft breiden we dit uit naar de hele UvA, zodat straks iedere docent hier gebruik van kan maken.”

Hoe beleven Amsterdamse studenten de start van het collegejaar? Vier studenten vertellen.

Youssef Bishry (19), tweedejaars bachelor Politics, Psychology, Law and Economics “Ik heb straks mijn eerste echte college in een half jaar. In de zaal is plek voor ongeveer een kwart van de studenten, op basis van first come, first serve. Ik heb me meteen aangemeld. Ik ben wel een beetje bang voor de examens dit jaar, ik merkte vorig jaar al dat mijn cijfers tijdens het afstandsonderwijs omlaag gingen. En ik denk dat het moeilijk wordt om nieuwe mensen te ontmoeten. Hopelijk organiseert onze opleiding daar iets voor.”

Anh Ha (19), eerstejaars bachelor psychologie “Ondanks corona vond ik het toch de moeite om naar Amsterdam te komen voor mijn studie. De universiteit doet zijn best om ons welkom te heten. Zo was er bijvoorbeeld een online escape game voor de eerstejaars. Maar ik ben oldschool, ik ben graag op de campus en spreek de docenten het liefst in het echt. Nieuwe vrienden maken is wel lastig. Normaal blijf je na een college even hangen voor een kop koffie, dat kan nu niet. Ik denk dat ik daarom lid ga worden van een studententheatergroep, dan blijf ik bezig en ontmoet ik ook wat mensen.”

Kimberly van der Laan (21), tweedejaars bachelor Politics, Psychology, Law and Economics “Voorlopig zijn al mijn colleges tijdens het eerste studieblok nog online, maar ze zijn aan het kijken of het lukt om ook weer deels live-onderwijs te organiseren. Volgens mij krijgen de eerstejaars nu voorrang en dat snap ik wel. Ik vind het wel erg lastig om vanuit huis gemotiveerd te blijven, dat merkte ik voor de zomer al. Maar ik ben ook heel blij dat ik vorig jaar al een vriendengroep heb opgebouwd.”