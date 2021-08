‘Zwarte Cobra’ in zijn cel aangehouden voor dubbele moord in 1993

Henk Orlando R., alias ‘Zwarte Cobra’, kon niet eerder voor deze zaak worden vervolgd, omdat hij in de VS een lange gevangenisstraf uitzat. Beeld Privébeeld

Shamel en zijn vriendin werden in de nacht van 8 op 9 mei 1993 in Antwerpen beschoten door twee schutters, terwijl ze in de auto voor Shamels huis zaten. Het tweetal stierf enkele dagen later aan hun verwondingen.

Volgens justitie gaf Zwarte Cobra zijn vaste ‘manusjes-van-alles’ Jesse R. en Mohamed ‘Moppie’ R. opdracht Shamel uit de weg te ruimen. Getuigen zagen hoe ‘twee grote negers’ Shamel en De Witte door het hoofd schoten. De Antillianen Siegfried S. en Kenny Rampenburg voerden de opdracht uit, terwijl handlangers van Henk Orlando R. van een afstand toekeken.

Kroongetuige

In het onderzoek naar de dubbele moord speelde volgens de politie een kroongetuige, die tijdens het liquidatieproces Passage verklaringen heeft afgelegd over de moorden, een belangrijke rol. R. kon niet eerder voor deze zaak worden vervolgd, omdat hij in de Verenigde Staten een lange gevangenisstraf uitzat. Hij zit sinds januari in Nederland een celstraf uit voor een drugszaak uit 2001. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

In maart van dit jaar werd R. nog overgeplaatst vanuit de gevangenis in Dordrecht. Op zijn 70ste verjaardag werd minutenlang zwaar vuurwerk afgestoken buiten de gevangenismuren.

In het liquidatieproces Passage zijn eerder vijf andere verdachten veroordeeld wegens hun aandeel in de dubbele moord in Antwerpen. Het gaat om de twee Antilliaanse schutters, een chauffeur en Jesse R. en ‘Moppie’, die de moord hebben georganiseerd. Drie verdachten kregen levenslang.