Zwartboek aangeboden aan Halsema: renovatie Oosterpark volledig mislukt

Het Oosterpark Beeld ANP

Het Zwartboek Verdubbeling Oosterpark: van Amsterdams park tot hoteltuin wordt woensdag ook aangeboden aan de Gemeentelijke Ombudsman en aan de Rekenkamer van Amsterdam. De opstellers betogen dat de renovatie van het park volledig is mislukt. Volgens hen lijken de financiën onbeheersbaar en blijven er bomen sterven als gevolg van de werkzaamheden.

Het zwartboek is een lijvige beschrijving van alles wat er volgens de Stichting Herstel Oosterpark allemaal is misgegaan de afgelopen jaren. Zo zouden er veel meer bomen zijn gekapt dan van tevoren zou zijn afgesproken. ‘Het stadsdeel heeft geen idee van het aantal bomen in het park. De plattegrond die diende als basis voor de kapvergunning klopte niet: op sommige plekken ontbraken bomen, op andere stonden er juist meer.’

Wortelschade

Ook zou het park veel ‘steniger’ zijn geworden dan vooraf afgesproken: het park zou groter en groener worden. ‘Maar het tegendeel is gebeurd: de gebouwen aan de noordkant zijn sinds de aanvang van het project grotendeels veranderd in hotels, met de ingang aan het park. En bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen zijn er hekken gekomen die vaak gesloten zijn. De parkeerruimte van het instituut lijkt bijna in het park gelegen.’

De grootste steen des aanstoots van de stichting is de beroerde waterhuishouding van het verzakkende park. Volgens het zwartboek functioneert de aangelegde drainage niet: direct na oplevering zou de wateroverlast extreme vormen hebben aangenomen. ‘Met als gevolg wortelschade bij veel bomen. Nu nog steeds sterven er jaarlijks vele bomen als gevolg van de renovatie.’

Bij het aanbieden van de het rapport aan de burgemeester stelde Ernst Sonneveldt, de voorzitter van de stichting, dinsdagavond dat de gemeenteraad ernstig tekort is geschoten in de controle van de stadsbestuurders. Ook zei hij zich zorgen te maken over de mogelijke vervuilde grond in het park. “Wij eisen dat morgenochtend al wordt gestart met een grond- en bodemonderzoek.”