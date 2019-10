Zwart geld, auto’s en een boot: opnieuw criminele erfenissen afgepakt

Het Openbaar Ministerie pakt nabestaanden opnieuw criminele erfenissen af. Het gaat om erfenissen die twee in Amsterdam en Akersloot geliquideerde mannen hadden nagelaten.

De familie van de Kroaat Ivan Serdarusic, op 30 juli 2018 doodgeschoten in Italiaans restaurant Ferilli’s Caffè in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid, heeft onder druk van justitie afstand gedaan van zijn zwarte geld, zijn auto en zijn Rolexhorloge.

De weduwe en kinderen van de op 17 juli 2017 bij motel Akersloot doodgeschoten Zandvoorter Hennie Schipper doen vanwege een schikking afstand van ruim 400.000 euro die hij met misdrijven had vergaard.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod), politie en justitie pakken sinds 2015 waar mogelijk misdaadvermogen van nabestaanden af. Ook bijvoorbeeld tegen erfgenamen van de eveneens in juli 2017 geliquideerde Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels lopen procedures.

Onvoldoende legaal inkomen

Als de nabestaanden geen afstand zouden doen van het vermogen, zouden ze zijn vervolgd voor witwassen en, in het geval van Schipper, valsheid in geschrifte.

‘Goudhandelaar’ Schipper en zijn vrouw hadden volgens gegevens van de belastingdienst onvoldoende legaal inkomen om van rond te komen. Desondanks hadden ze luxe voertuigen en een villa in Zandvoort van 1,2 miljoen. Voor de hypotheek waren een valse werkgeversverklaring en loonstrook van zijn vrouw aangeleverd.

Schipper zou in de drugshandel hebben gezeten en bleek illegaal gokwedstrijden te organiseren en perste soms schuldenaren af. De man die hem heeft doodgeschoten, zei zijn druk niet meer aan te hebben gekund. Hij is veroordeeld.

Na de moord was beslag gelegd op 362.000 euro aan overwaarde op de villa; een boot met een taxatiewaarde van 50.000 euro en een Mini Cooper van naar schatting 9.000 euro. Het geld dat justitie int via de schikking gaat naar de staatskas.