Zware toeristenbussen vanaf 2024 niet meer welkom in binnenstad Amsterdam

Tijdens de pandemie verdwenen toeristenbussen uit het straatbeeld, maar inmiddels zijn ze terug. Beeld ANP

Alleen met een ontheffing mogen touringcars zich vanaf 2024 nog binnen het centrum begeven. Het is de bedoeling dat bezoekers vanaf nieuwe op- en afstapplekken met het openbaar vervoer verder reizen. Ook zullen bij ov-stations mogelijk nog parkeerplekken komen waar mensen kunnen in- en uitstappen.

Een uitzondering op het verbod wordt gemaakt voor de route Weesperstraat-Valkenburgerstraat-Kattenburgerstraat. Langs deze route bevindt zich een groot aantal culturele instellingen, zoals Nemo, het Joods Historisch Museum, de Hermitage en de Portugese Synagoge.

Zwakke kademuren

De aanwezigheid van zware touringcars is veel Amsterdammers al langer een doorn in het oog. Tijdens de pandemie verdwenen de bussen veelal uit het straatbeeld, maar inmiddels zijn ze terug. De erbarmelijke staat van de bruggen en kades in de binnenstad is een extra bezwaar: de levensduur van kademuren wordt door de grote bussen – zwaarder dan 7,5 ton – fors korter.

Touringcars parkeren vrijwel altijd op plekken die niet berekend zijn op hun afmetingen en zorgen daardoor voor gevaarlijke toestanden, zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. Volgens de gemeente rijden dagelijks ruim 300 touringcars door de binnenstad. “Dat is te veel, het betekent overlast voor de bewoners in het centrum, er is niet genoeg ruimte.”

Lege parkeergarage

Tegelijkertijd staat de speciale parkeerplaats onder het Museumplein, min of meer aan de binnenring (Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade), nog steeds regelmatig bijna leeg. Uit navraag bij chauffeurs blijkt dat zij de parkeerkosten vaak in eigen zak steken en gewoon elders op straat plekken zoeken voor in- en uitstappers.

Er wordt al jaren gewerkt aan een plan om touringcars te weren. Eerder werd gemikt op een verbod met ingang van dit jaar, maar dat heeft de gemeente niet gered: het aanpassen van ov-stations en de aanleg van nieuwe haltes buiten de S100 namen meer tijd in beslag. Over de beoogde extra plekken waar nu naar wordt gekeken, moet nog overleg plaatsvinden met stadsdelen en buurten.