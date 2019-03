Zware straf geëist tegen politiemol

A. is immers de zoveelste politiemol of frauderende opsporingsbeambte die de afgelopen jaren is ontmaskerd.



Een jaar geleden kreeg de politie een anonieme tip dat hij informatie verkocht aan twee broers die in softdrugs handelden. Het onderzoek leidde tot 'een schrikbarend grote hoeveelheid' lekken. A. verkocht informatie op 'spreekuren' in zijn auto of cafés. Hij vroeg 250 euro per tip en gaf kwantumkorting aan vaste afnemers.



Enorm risico

Zijn advocaat Wenzel Tuma wijst erop dat hij geen toegang had tot informatie over lopende onderzoeken en dat er geen enkele aanwijzing is dat de onderwereld hem opzettelijk in de politie had 'geplant'.



"Het getal van honderden lekken klopt ook niet. Doordat het systeem vaak vastliep, moest hij vaker aanvragen doen om informatie te krijgen," zegt Tuma. "Mijn cliënt neemt zelf een enorm risico door namen van zijn afnemers te noemen. Dat lijkt me het ultieme argument zijn bekentenis te geloven, óók het deel over de dreiging waardoor hij niet anders kón."



De rechtbank doet op 19 maart uitspraak.