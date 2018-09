Zware regenval en storm: 'Pas zo nodig je rijstijl aan'

In het binnenland zijn windsnelheden van 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Vooral in het noordwesten van het land worden zware windstoten verwacht. De kans op stormschade is groot, zeker ook omdat bomen nog vol in het blad staan.



'Houd daar rekening mee als je weg op gaat en pas waar nodig je rijstijl aan,' schrijft Rijkswaterstaat op Twitter.



KLM maakte donderdag al bekend van plan te zijn om zo'n honderd vluchten te annuleren vanwege de verwachte storm. Het gaat om vluchten van en naar Europese bestemmingen.



Tweede windpiek

Weeronline verwacht vrijdagavond een tweede windpiek, veroorzaakt door stevige buien met kans op onweer. Het onstuimige weer trekt over het westen en noorden van het land.



Zaterdag zwakt de wind af naar matig en er trekken wolkenvelden en enkele buien over het land. Het wordt fris, met maxima van 16 tot 17 graden.



Zondag is het begin van de astronomische herfst. Dan staat staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Mogelijk gaat het die dag opnieuw stormen, maar de weersverwachting is nog onzeker.



