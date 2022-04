Zware explosie Noord mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk

Beeld ANP

Bij de enorme klap liep niemand verwondingen op. De explosie vond vrijdagavond rond 22.30 uur plaats, verschillende buurtbewoners werden opgeschrikt door de knal.

De politie was snel ter plekke om onderzoek te verrichten. Urenlang werd de straat afgezet. Tot op heden is het niet duidelijk of het beschadigde huis doelwit was van actie. Een woordvoerder zegt met verschillende scenario's rekening te houden.

De politie vraagt getuigen zich te melden bij de politie.