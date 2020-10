Zware explosie bij woning in Dijkmanshuizenstraat in Noord

Schade aan een woning in de Dijkmanshuizenstraat in Noord na vermoedelijk een explosie van vuurwerk. Beeld Het Parool

Om 3.30 uur hoorden buurtbewoners een harde knal. Vervolgens reed een scooter weg.

Aan de gevel van de woning is een camera bevestigd. De bewoner van het pand heeft daardoor beelden van de dader. Daarop is te zien dat een jonge man met een trainingsbroek aan en een brommerhelm op zijn hoofd om 3 uur ’s nachts doelbewust op de woning afloopt. Hij bevestigt het explosief op schouderhoogte aan de deur en rent weg. Snel daarna valt het beeld even uit door de explosie, vervolgens is veel rook te zien.

De bewoner zegt dat hij zelf niet thuis was. “Ik sliep bij vrienden. Maar ik kreeg een appje van het beveiligingssysteem dat er mensen voor het huis liepen. Ik keek toen live mee en belde mijn vader om te waarschuwen, maar het was al te laat. Ik ben vervolgens als een raket van West naar hier gereden.”

De bewoner heeft geen idee wat er aan de hand is. “Ik heb met niemand ruzie en mijn ouders zijn oud. Vorige week was het raak bij de buren. Er slapen hier ook twee zusjes van me, van 8 en 10, die schrokken zich dood. Ik ben woedend. Als ik deze jongen eerder vind dan de politie, weet ik niet wat ik doe.”

Vuurwerk

De bewoner is boos dat hij door de buurt nu in verband wordt gebracht met criminaliteit. “Een afrekening in het milieu? Dit is een vuurwerkbom, een Cobra 8, denk ik. Illegaal vuurwerk. Die jongens weten niet wat ze doen.”

De schade is enorm. De deurpost is overlangs in tweeën en het raamwerk ligt aan diggelen. De bewoner zegt dat de chaos binnen compleet is. “De hele hal is ontploft. Het gruis ligt door het hele huis, tot aan de achterdeur naar de tuin.”

De bewoners heeft de beelden aan de politie overgedragen. “Het zijn loepzuivere beelden, het gezicht van de dader staat er duidelijk op. De politie zou het nog beter maken, zeiden ze.”

Geschoten

Afgelopen week werd in dezelfde straat ook al een deur opgeblazen bij een andere woning. De politie doet hier nog onderzoek naar.

Andere buurtbewoners zeggen dat er bij dat huis al eerder geschoten is. “Er zouden drie huizen beschadigd zijn. Wij als buurtbewoners zijn bang en vragen ons af waarom er geen cameratoezicht komt of waarom de burgemeester de woning niet sluit?”