Zwaarste herfststorm sinds 2013 raast over de stad

Niet iedereen heeft last van de storm. Sterker nog: sommige mensen vinden het juist leuk. Vliegtuigspotters bijvoorbeeld.



Op de vliegtuigspottersplek bij de Buitenveldertbaan is het vandaag dan ook aardig druk. Professioneel vliegtuigspotter Hans van den Hövel is speciaal met zijn vrouw uit Düsseldorf gekomen om te kijken hoe piloten tijdens het landen de strijd aangaan met de wind. "Het is een goede dag voor ons: veel wind, weinig regen."



Ieder vliegtuig dat landt, legt hij met een videocamera vast voor zijn YouTubekanaal. Toch is Van den Hövel ook een klein beetje teleurgesteld. "Ik wilde eigenlijk naar de Polderbaan, waar de vliegtuigen te maken hebben met kruiswinden. Die is helaas dicht. Op deze baan landen vliegtuigen recht tegen de wind in, wat minder spectaculaire beelden oplevert."