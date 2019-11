Zwaargewonde na steekincident in woning in Kikkensteinstraat

Beeld ANP XTRA

Rond 01.55 uur werd er melding gemaakt van een steekpartij. In de woning troffen hulpdiensten een zwaargewond persoon aan. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Er is een verdachte aangehouden die momenteel wordt verhoord.