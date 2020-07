Zwaargewonde man aangetroffen in Zuidoost

Beeld ANP XTRA

Rond 13.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een geweldincident. Eenmaal aangekomen vonden zij een man die dermate gewond was dat hij met spoed moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk hoe de man aan zijn verwondingen is gekomen. De politie doet ter plaatse onderzoek en is dringend op zoek naar getuigen voor meer informatie.