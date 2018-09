Zwaargewonde door mogelijke schietpartij in Zuid

De eerste meldingen van een schietpartij kwamen rond 0.40 uur binnen. Of er echt geschoten is, kon de politie nog niet bevestigen.



Getuigen zeggen tegen AT5 dat het slachtoffer op straat lag en mogelijk van tweehoog is gevallen of geduwd. Buurtbewoners zeggen bovendien dat er een verdachte is opgepakt.



Een rechercheteam is bezig te onderzoeken wat er precies gebeurd is in de woning.