Zwaargewonde bij steekpartij Plein ’40-’45

De politie heeft één verdachte kunnen aanhouden en ter plaatse wordt onderzoek verricht. Veel mensen waren getuigen van de steekpartij op het plein vanwege de markt die er op dinsdag staat.

De politie vraagt getuigen om contact op te nemen.

Rond 14 uur vond op de Slotermeerlaan een steekincident plaats. Daarbij is een man ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Één verdachte is aangehouden. Ter plaatse wordt onderzoek verricht. De politie is op zoek naar getuigen en/of mensen die beelden hebben.