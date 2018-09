Zwaargewonde bij schietpartij parkeergarage Centrum

Kort na 04.00 uur 's nachts kreeg de politie de melding binnen dat in de parkeergarage was geschoten. Volgens de alarmmeldingen moest het slachtoffer worden gereanimeerd, maar het is niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Het slachtoffer was later in de ochtend in elk geval weer aanspreekbaar.



De politie heeft drie verdachten aangehouden. Dinsdagochtend was de parkeergarage nog afgesloten voor sporenonderzoek door de politie.



Parkeergarage The Bank Rembrandtplein wordt 's nachts vooral gebruikt door bezoekers van de horeca in de Amstelstraat en op het Rembrandtplein, al is nog onduidelijk waarom de betrokkenen bij het schietincident in de garage waren.



Eerder zei de recherche dat feesten op zondag- en maandagnacht criminelen aantrekken, tot verontwaardiging van clubeigenaren.



In de Amstelstraat is in januari 2016 geschoten op de deur van een nachtclub, waar in augustus ook een handgranaat aan de deur werd gehangen.



