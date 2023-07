Zwaargewonde bezoeker Zwarte Cross is 47-jarige Amsterdammer

Festivalterrein Zwarte Cross. Beeld ANP

Vrijdag viel de bezoeker ‘van een hoogte’ naar beneden bij de attractie Do Your Own Stunt. De attractie bestaat uit een schans van een paar meter hoog en een plank, die op grotere hoogte is bevestigd. Daarvan af konden mensen naar beneden springen aan een touw. Op de grond was een groot luchtkussen om de val te breken.

Of het slachtoffer van de schans of de plank is gevallen, of dat de Amsterdammer naast het kussen is beland, is niet duidelijk. Ook waaraan de bezoeker gewond is geraakt, is niet duidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen van het ongeval zijn achter de schermen opgevangen en de organisatie zegt mensen die daar behoefte aan hebben in contact te brengen met Slachtofferhulp.

Onderzoek

Een woordvoerder van De Feestfabriek, de organisatie van het festival, wil op dit moment verder niets zeggen over het ongeval en het onderzoek ernaar. Een woordvoerder van de politie zegt zaterdag dat de toestand van de man ‘onveranderd’ is.

De attractie blijft de rest van het festival gesloten voor onderzoek en controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie. De NVWA meldt zaterdag nog niets te kunnen zeggen over het onderzoek.

