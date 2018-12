Zwaardronken bestuurder (29) rijdt na aanhouding toch opnieuw

De politie wist de 29-jarige man aan het begin van de nacht van de weg te plukken. Hij moest braken in zijn auto en vroeg in paniek om een ambulance. Na controle bij de ambulance blies hij direct een hoge waarde en werd hij meegenonen naar het bureau.



Terwijl hij wachtte op de ademanalyse viel de man in slaap en moest er een arts aan te pas komen om de alcoholwaarde via het bloed te bepalen. In afwachting van de uitslag werd het rijbewijs alvast ingevorderd.



De politie meldde rond 5 uur op Twitter dat de bestuurder toch weer achter het stuur is gekropen. Na een korte achtervolging werd hij in de omgeving van Zaandijk aangehouden.