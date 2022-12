Zwaar vuurwerk ontploft in trein vanuit Amsterdam, jongen (18) gewond aan hand

Beeld ANP

Een persoon is gewond geraakt aan zijn hand en overgebracht naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van NS. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Schagen. Of hij ook de dader is, is nog onduidelijk.

De NS-woordvoerder heeft geen goed woord over voor de actie. “Dit is te idioot voor woorden. Hoe verzin je het om zwaar vuurwerk af te steken in een coupé.” Hij zegt dat de NS overweegt aangifte te doen en dat daarover maandag een besluit wordt genomen. “Je brengt hiermee reizigers in gevaar. Bovendien heeft de trein schade opgelopen, moest hij worden schoongemaakt en was hij vanmorgen niet inzetbaar.”

De politie wilde zaterdagavond niet ingaan op het voorval.