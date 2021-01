Zusjes vinden buit na overval op supermarkt bij Frederiksplein

De zusjes hebben de buit ingeleverd bij de politie. Beeld privefoto

Haar moeder stapte er nog keurig overheen, maar Emma (12) en haar zusje Tara (10) struikelden op het Frederiksplein bijna over de doos met geld. Het was heel veel, zegt Emma. “Allemaal langwerpige zakjes met geld. Ik dacht gelijk: we zijn rijk! Maar van mijn moeder moesten we de politie erover bellen.”

Het was je reinste Mega Mindy, zegt moeder Marieke erover. “Ik was tegen kwart voor negen met de kinderen op weg naar mijn werk waar zij online lessen kunnen volgen. We hebben enorm lopen fantaseren wat we allemaal zouden kunnen kopen met het geld. Maar natuurlijk hebben we de politie erover gebeld en die kwamen gelijk langs. Ze waren heel blij dat we snel contact hadden opgenomen.”

Overval supermarkt

Het bleek de buit te zijn van een overval die even daarvoor was gepleegd op de Albert Heijn er vlakbij. Twee mannen kwamen daar rond 7.45 uur binnen en gingen er met het geld vandoor in de richting van de Amstel. Het lijkt erop dat ze tijdens hun vlucht de buit zijn verloren.

Emma en Tara zijn ondertussen ook blij dat ze het geld hebben ingeleverd bij de politie, ze voelen zich de helden van de dag. Tara: “Ze hebben het geld meegenomen en zouden het laten weten aan de Albert Heijn.” Of er nog een beloning volgt, weten de twee niet. “Dat zou wel heel leuk zijn.”