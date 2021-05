Zuivelmerk Boeren van Amstel snel terug in de winkel na faillissement

Zuivelcoöperatie Boeren van Amstel ging mede door corona failliet, maar maakt een doorstart. Beeld Bram Schilling

De twee jaar geleden in Ouderkerk aan de Amstel begonnen melkfabriek van de zuivelcoöperatie van 22 boeren uit Amstelland heeft de coronacrisis niet overleefd. Dat de horeca dichtging, was een gevoelige klap voor het zuivelmerk dat werd opgericht om extra geld vrij te maken voor de weidevogels in het groen ten zuiden van Amsterdam.

Romantisch idee

Juist in restaurants en cafés was de verkoop van de melk van Boeren van Amstel het snelst gegroeid. Dat de melk sinds dit jaar verkrijgbaar is in 150 supermarkten in de regio woog daar niet tegenop. “Het werd veel gebruikt door restaurants die kiezen voor lokale producten,” zegt directeur Michel Penterman. De melk is wat romiger. “In cappuccino’s proef je een gigantisch verschil met lang houdbare melk.”

Een tweede belangrijke reden voor het faillissement was dat het voor de boeren niet vol te houden was om hun eigen fabriek te runnen. “Dagverse melk is topsport,” zegt Penterman. “Het was een heel romantisch idee om boeren zelf melk te laten verwerken in een pittoresk dorpje onder de rook van Amsterdam.”

Niet bijster efficiënt

Met alle voorzorgsmaatregelen die voedingsmiddelen veilig moeten houden was de kleinschalige fabriek niet bijster efficiënt. Berekend was dat de fabriek bij 65.000 liter per week uit de kosten zou komen. Met een weekproductie van zevenduizend liter zat Boeren van Amstel daar nog ver vanaf.

Het faillissement voelt als een nederlaag, zegt Penterman. Behalve de boeren gaan ook crowdfunders, partners en subsidieverleners zoals het Nationaal Groenfonds voor een nog onbekend bedrag het schip in. Met de eigen fabriek waren ongeveer vijf arbeidsplaatsen gemoeid. Dat valt na de doorstart terug naar de helft, maar voor de medewerkers wordt nog gezocht naar ander werk.

Bevrijding

Het faillissement van vorige week voelt ook als een bevrijding, zegt Penterman. De rechtbank ging deze week akkoord met een doorstart. Het merk blijft bestaan en per liter melk gaat nog altijd 2 cent naar methodes om het boerenland geschikt te houden voor weidevogels, zoals minder koeien per vierkante kilometer, kruidenrijk grasland en drassige of zelfs natte weiden.

De fabriek is gesloten, de machines zijn verkocht. De melk gaat voortaan naar een fabriek in de buurt van Zaltbommel. Maar ook dat is een ambachtelijke fabriek. Wel vervalt het voordeel dat de melk van Boeren van Amstel slechts weinig kilometers aflegt naar de consument in Amsterdam, maar Penterman verwacht dat meer efficiëntie in de productie daar ruimschoots tegenop weegt. Hij verwacht ook dat er eerder ruimte komt voor nieuwe producten, zoals kwark. “We kunnen weer echt de boer op.”