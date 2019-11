Zuidoost wil markten aanpakken: zaterdag Ganzenhoef opheffen

Marktkoopman Stanly Chocolaad in gesprek met de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng. Beeld Dingena Mol

Dat zou betekenen dat de zaterdagmarkt op Ganzenhoef in de toekomst wordt opgeheven. Het Anton de Komplein is, zo blijkt uit onderzoek van het stadsdeel, onder bezoekers een geliefde markt. Dat komt mede door de centrale ligging.

Het advies van het dagelijks bestuur zal tot gevolg hebben dat de huidige markten op het plein − op maandag, donderdag en vrijdag − worden beëindigd. De nieuwe zaterdagmarkt krijgt een breed aanbod van vers voedsel, dagelijkse benodigdheden, exotische groenten en fruit en non-food, zoals textiel en kleding.

Verder moeten er doordeweeks twee wijkmarkten komen: bij Kraaiennest en Reigersbos. Kraaiennest heeft voordeel van de looproute tussen het metrostation en het winkelcentrum en daarmee is de locatie gunstiger dan bij Ganzenhoef. De markt bij Reigersbos loopt goed en krijgt veel waardering van bewoners en ondernemers.

Voedsel

Ook wordt gekeken of er plek is voor nog twee kleine doordeweekse voedselmarkten, dus zonder non-food artikelen als cosmetica, zodat bewoners daar terechtkunnen voor verse producten. De gemeente overlegt nog met betrokken ondernemers en vastgoedeigenaren om de exacte locaties en dagen te bepalen, bij voorkeur rond Ganzenhoef en in Arena Poort.

‘De markten in Zuidoost zijn gezellig en levendig, maar hebben wel een impuls nodig om gezond de toekomst in te gaan’, zegt stadsdeelbestuurder Dirk de Jager. ‘Er liggen zeker kansen. Het aantal inwoners in Zuidoost groeit de komende jaren hard. En dat kan voor flinke draagkracht zorgen voor onze markten.’

De maatregelen moeten in 2026 ingaan, zodat er voor die tijd ruimte is voor begeleiding van marktondernemers die een andere invulling willen geven aan hun onderneming of willen stoppen. De Jager: ‘Daarmee hebben we de tijd om ergens naartoe te werken.’