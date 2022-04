Zuidoost organiseert een halve marathon: ‘Dit brengt mensen bij elkaar’

De halve marathon leidt hardlopers langs de mooie plekjes van het stadsdeel. Beeld ANP / ANP

Het parcours is uitgezet langs verschillende iconische plekken in het stadsdeel, zoals het Bijlmermonument en het Heesterveld, dat Charita Zandgrond (38), initiatiefnemer van de Bijlmer Run, het ‘culturele hart van Zuidoost’ noemt.

Zandgrond wil mensen bij elkaar brengen. “Dat kan met hardlopen. Het is de makkelijkste en goedkoopste manier om in beweging te komen. En we weten allemaal dat bewegen goed is voor onze fysieke en mentale gezondheid.”

De initiatiefnemer organiseert het hardloopevenement samen met Patta Foundation en Indie Runner. Samen willen ze niet alleen een succesvolle eerste editie neerzetten, maar ook Zuidoost toegankelijker maken.

Feestvieren

“Zo’n run door Zuidoost kan het stadsdeel positief op de kaart zetten. Mensen die er wonen, werken of affiniteit hebben met hardlopen, komen samen. We gaan behalve rennen ook samen feestvieren, lekker eten en genieten van allerlei activiteiten bij de start en finish op het Anton de Komplein.”

Ervaren hardlopers kunnen deze halve marathon in juli als training zien: de Amsterdam Marathon staat gepland op 16 oktober. Ook voor minder ervaren hardlopers is de Bijlmer Run overigens toegankelijk: er kan ook in estafette worden gelopen.

Zandgrond gaat ervan uit dat dit de eerste, maar niet de laatste Bijlmer Run wordt. “We beginnen klein, maar willen uitgroeien tot een van de grootste hardloopevenementen van Nederland.”

Inschrijven kan online vanaf vrijdag 22 april. Er is plek voor 500 individuele hardlopers en 250 teams. Er is ook een korte loop voor kinderen.