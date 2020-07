Zuidoost moet in 2040 in de pas lopen met de rest van Amsterdam

Demonstranten lopen in de zomer van 2019 met borden over straat tegen geweld en criminaliteit in Zuidoost. Beeld Lin Woldendorp

Terwijl corona veel kwetsbare bewoners van Zuidoost nog verder in de ellende drukt, wordt door het stadsbestuur gewerkt aan het vorig jaar aangekondigde plan om de problemen in het stadsdeel grondig en langdurig te lijf te gaan.

Een waar offensief moet het worden, met veel verschillende partners en een looptijd van twintig jaar. Een concreet plan van aanpak wordt in het najaar verwacht, maar vast staat dat armoede, onderwijs, huisvesting, veiligheid en gezondheid belangrijke onderwerpen zijn. Waar Zuidoost nu nog veel verkeerde lijstjes aanvoert moet het in 2040 in de pas lopen met de rest van de stad.

Deze week werd meer bekend over het kernteam van de Alliantie van Zuidoost, zoals het samenwerkingsverband is gedoopt. Aan gewicht geen gebrek: burgemeester Femke Halsema, de wethouders Marjolein Moorman en Laurens Ivens en hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw. Ook maken secretaris-generaal Maarten Schurink van het ministerie van binnenlandse zaken, directeur Hester van Buren van woningcorporatie Rochdale en Henk Markerink van de Johan Cruijff Arena deel uit van de harde kern.

Gezondheidsklachten

Opvallend is de plek in het gezelschap voor Graziëlla Hunsel, zangeres, actief bewoner van de Bijlmer en een van de ondertekenaars van een vorig jaar verzonden brief aan de burgemeester met het verzoek om toch vooral de bewoners nauw te betrekken bij het masterplan. Ook stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing benadrukt het belang daarvan. “In het verleden ging het vaak óver de bewoners, nu moet het mét de bewoners gebeuren,” zei ze recent op een ledenavond van de PvdA over de plannen. “We hebben heel veel ambassadeurs nodig die weten wat er speelt in de buurten, en wat er nodig is.”

Het kernteam is inmiddels twee keer bij elkaar geweest en heeft een aantal eerste ideeën, rijp en groen, op papier gezet. Daarbij ligt de focus op het vergroten van kansen voor de jeugd. Uit een eerder dit jaar verschenen rapport blijkt hoe groot de kansenkloof in de stad is. Kinderen die worden geboren in Zuidoost hebben veel meer kans om in armoede op te groeien, uit te vallen in het onderwijs en in aanraking te komen met criminaliteit. Aan het einde van hun leven hebben zij aanzienlijk meer gezondheidsklachten ervaren dan kinderen uit de binnenstad.

Wondermiddel

Het zijn problemen waartegen al tientallen jaren wordt gestreden, tot nog toe zonder merkbare invloed op de grafieken. Het stadsbestuur hoopt dat ook de rijksoverheid zich aansluit bij de alliantie, zoals die eerder ook in Rotterdam Zuid partner werd van de gemeente bij een grootscheeps programma. Zuidoost is officieel kandidaat voor extra aandacht en hulp uit Den Haag. Dat kan een enorme impuls zijn voor het masterplan, maar een eventueel besluit daarover wordt niet op korte termijn verwacht.

Daar wil Amsterdam niet op wachten, liet Jadnanansing recent weten op een informatieavond: “We beginnen met wat kan. Maar we moeten ook realistisch zijn. Een masterplan op zich is geen wondermiddel. De verbetering moet stap voor stap komen. We moeten ook vooral niet meer beloven dan we kunnen waarmaken.” De bestuurder heeft wel een suggestie voor een eerste stap. “Laten we beginnen met tien uur per week extra begeleiding voor alle kinderen op school. En met een debatcentrum waar onze jongeren kunnen leren mee te praten en mee te doen.”