Zuidoost laat Driemond stadsgebied met Weesp vormen

De molen in Driemond. Beeld anp

Daarmee volgt het bestuur een overgrote meerderheid van de Driemonders. Uit een enquête door de gemeente blijkt dat 73 procent van de dorpelingen een voorkeur heeft voor aansluiting bij de fusiepartner. In Weesp vindt 57 procent dat een goed idee.

Stadsgebied

Een samengaan in een stadsgebied ligt voor de hand. Driemond en Weesp grenzen aan elkaar en de inwoners zijn voor Amsterdamse begrippen bijzonder tevreden met hun woonplek. In Weesp zijn zorgen over de woningnood, in Driemond over het openbaar vervoer.

Ook wijzen de ondervraagden op de historische band tussen stad en dorp. Driemond was anderhalve eeuw onderdeel van Weesperkarspel. In 1966 werd deze gemeente opgeheven om de bouw van de Bijlmermeer door Amsterdam mogelijk te maken.

Driemond hoopt als partner van Weesp meer invloed te krijgen op het bestuur. In de huidige stadsdeelcommissie van Zuidoost hebben geen Driemonders zitting. Na de fusie krijgt Weesp een stadscommissie van elf leden die - anders dan in de stadsdelen - een dagelijks bestuur kiest uit de eigen gelederen.

Prima Amsterdammers

De stadsdeelcommissie in Zuidoost vindt met het dagelijks bestuur dat Driemond zich bij Weesp kan aansluiten. Dat betekent wel dat de Driemonders in de aanloop naar de fusie nauw betrokken moeten worden bij de verdere besprekingen over het nieuwe stadsgebied.

Onderdeel van de enquête was ook een verzoek om opmerkingen. In Weesp leverde dat ondanks de tevredenheid toch nog een lange lijst op met klachten over overvolle vuilcontainers, parkeerproblemen en overlast door feesten, hangjongeren en maaltijdbezorgers. Dat worden prima Amsterdammers.