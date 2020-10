Zuidoost krijgt vier permanente jongerencentra

Inspraakmiddag over buurtparticipatie in buurthuis de Bonte Kraai in Zuidoost. Beeld Marc Driessen

In eerste instantie worden het vier tijdelijke voorzieningen aan de Karspeldreef in Amstel III, in de K-buurt, in Reigersbos en in Venserpolder. In de centra kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen, terecht voor hulp bij het zoeken van een stage of werk en voor informatie en advies over bijvoorbeeld eenzaamheid of seksualiteit.

Jongeren in Zuidoost hebben bovengemiddeld vaak te maken met problemen binnen het gezin, met armoede en ze komen vaker met politie en justitie in aanraking. Ook hebben ze minder mogelijkheden om te sporten en zijn ze bovengemiddeld vaak te dik. In het stadsdeel wonen 38.665 kinderen en jongvolwassen tot en met dertig jaar.

Wethouder Kukenheim (Jeugd): “In Zuidoost zien we steeds meer kinderen en jongeren die thuis, op school of op straat in de knel komen. Dat is zorgelijk. Juist voor deze groep kinderen en jongeren zijn jongerencentra ontzettend belangrijk.”

Eerste centra in Zuidoost

Op dit moment is er geen jongerenvoorziening in Zuidoost en vindt het jongerenwerk in buurthuizen plaats. Kukenheim: “Het realiseren van deze jongerencentra in Zuidoost draagt bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen, (zelf)respect en een beter toekomstperspectief van deze kinderen en jongeren.”

De tijdelijke centra worden in 2021 in gebruik genomen. In 2024 of 2025 moeten de permanente centra klaar zijn.