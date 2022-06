Zuidoost kan rekenen op 750 nieuwe woningen, kantoorruimte en een buurtpark

De kantoorgebouwen in Amsterdam Zuidoost ter hoogte van de Paasheuvelweg die plaats zullen maken voor de nieuwe woonwijk. Beeld ANP / Your Captain Luchtfotografie

De pas aangestelde wethouder Woningbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling Reinier van Dantzig heeft op de vastgoedbeurs Provada een overeenkomst getekend met ontwikkelingsmaatschappij Certitudo.

Van Dantzig: “De komende jaren gaat Zuidoost fors groeien. Bijna veertigduizend woningen worden gebouwd tot 2040, naast duizenden vierkante meters extra winkel-, horeca en kantoorruimte, en investeringen in de openbare ruimte. Een stad, in een stad. Dit wordt een plek waar alles wat je nodig hebt binnen handbereik ligt.”

Buurtpark

De kantoorgebouwen aan de Paasheuvelweg maken plaats voor het nieuwbouwproject Eastern Heights van Certitudo. Hier komen vier nieuwe gebouwen met verschillende soorten appartementen variërend van 30 tot 120 vierkante meter.

Om de gebouwen heen komen voorzieningen zoals een buurtruimte, horecagelegenheden en sportvoorzieningen. Daarnaast zal er een groot kantoorgebouw worden gebouwd, met een restaurant. Tussen die gebouwen zal een buurtpark worden aangelegd. Bewoners, bezoekers en werknemers kunnen parkeren in twee ondergrondse parkeergarages.

In het ontwikkelingsplan is afgesproken dat er woningen worden vrijgemaakt voor bewoners van Zuidoost. Vijfentwintig procent van de woningen zal worden toegewezen aan inwoners van het stadsdeel.

De betreffende woonwijk komt ten zuiden van de Johan Cruijff Arena. Een groot aantal van de woningen dat er in Zuidoost bijkomt, wordt hier gebouwd. Zo ook de reeds aangekondigde plannen voor de ‘groene woonwijk’ in de Venserpolder. In die wijk wordt ruimte gemaakt voor scholen en andere voorzieningen, zoals sport en kinderopvang.