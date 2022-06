Zuidoost haalt met buurtvergister gas uit de etensresten van horeca

Volgens wethouder Pels is het niet heel waarschijnlijk dat het in Zuidoost opgezette systeem over andere buurten wordt uitgerold. Beeld ANP / Freek van den Bergh

Nu het Russische aardgas extreem duur is geworden loont het nog eens extra om gas op te wekken uit organisch afval. In Zuidoost is al jaren het plan om dit met een vergister te doen, een installatie waarin bacteriën zich tegoed doen aan etensresten. Als gevolg hiervan komt biogas vrij. Dinsdag heeft wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) de buurtvergister officieel geopend.

De vergister, netjes weggewerkt in een container bij het plein, kan per dag 50 kilo organisch afval omzetten in 15 kubieke meter biogas. Voor de horeca is het voordeel dat ze minder geld kwijt zijn aan het ophalen van hun bedrijfsafval. Daarbovenop delen ze mee in de opbrengst van het aardgas dat wordt uitgespaard dankzij het ter plekke opgewekte biogas.

Snel terugverdiend

Oorspronkelijk was het plan dat het dönerrestaurant op het plein zou gaan draaien op het biogas, zegt Martin Jas-Mögling van buurtcoöperatie de Groene Hub. De opbrengst van de buurtvergister komt ongeveer overeen met het gasverbruik van het dönerrestaurant. “Maar dat is intussen overgestapt op elektrisch.”

Binnen de coöperatie wordt de opbrengst verdeeld over de deelnemers. De investering van 60.000 euro, die voor een deel wordt gedekt met subsidie van de gemeente, zou zich oorspronkelijk binnen een jaar of vier terugverdienen. Dat zou met de huidige gasprijs al in twee jaar kunnen, verwacht Jas-Mögling.

Het plan heeft wel een lange aanloop gehad, want de buurtvergister staat al meer dan een jaar klaar. Al die tijd was het wachten op vergunningen. De Groene Hub hoopt dat het op andere plekken in de stad sneller kan gaan, nu de vergister kritisch onder de loep is genomen door de Omgevingsdienst. “Ze kennen ‘m nu. Andere organisaties kunnen onze vergunningaanvraag kopiëren.”

Johan Cruijff Arena

Voor de Groene Hub is de minivergister dan weer een stap op weg naar plannen met een veel grotere vergister om van rioolslib in Gaasperdam biogas te maken voor de verwarming van woningen. Eerder was het ook de bedoeling om daarvoor het lokaal ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval te gebruiken, maar de conclusie is inmiddels dat het duurzamer is om daar compost van te maken.

Overigens werkt ook de Johan Cruijff Arena aan een eigen vergister. Eerder stond bij de Westergasfabriek een vergister voor de etensresten van de horeca daar.

De buurtcoöperatie organiseerde dinsdag een miniconferentie om meer buurten enthousiast te maken voor de minivergister. De buurtcoöperatie denkt ook aan restaurants en hotels in de stad. “Het is het mooiste als je relatief veel gas gebruikt en een eigen reststroom van etensresten hebt,” zegt Jas-Mögling. “Er zijn ook al zwembaden en bungalowparken met zo’n ding.”

Niet waarschijnlijk

Volgens wethouder Pels is het niet heel waarschijnlijk dat het in Zuidoost opgezette systeem over andere buurten wordt uitgerold. Daarvoor worden de resultaten van de vergister en de aparte inzameling van etensresten eerst uitgebreid tegen het licht gehouden, legt haar woordvoerder uit. “Wat levert het daadwerkelijk op? Dat gaan we ook breder bekijken. Helpt het ook tegen ratten? Levert het extra werkgelegenheid op? Wat doet het voor de stad?”

Leverancier van de minivergister is de duurzame start-up Circ, die eerder dezelfde vergister leverde aan forteiland Pampus. Daar is de vergister onderdeel van de plannen om zelfvoorzienend te worden met de etensresten die in het restaurant op de rand van het bord blijven liggen. “Het is eigenlijk een metalen koe,” zegt Rezja Blaas van Circ. “Door de hoge gasprijs is dit actueler dan ooit.”

De start-up kijkt al verder en denkt hardop over een keukenkastmodel voor een vergister op de schaal van een huishouden. “Maar dat hebben we uitgesteld tot 2025. Voordat het drie hoog achter bruikbaar is zijn er nog zoveel andere locaties waar het goed zou kunnen werken.”