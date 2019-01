Zuidoost getipt over organisator Bijlmer Musical

Dat zegt Hans Res, voormalig lid van de bestuurscommissie in Zuidoost.



Res kende organisator Freddy Lou als Freddy Louhenapessy. In 2007 kwam Louhenapessy voorbij in het tv-programma Opgelicht! als organisator van een geflopte musical die een spoor van onbetaalde rekeningen had achtergelaten.



Res maakte deel uit van de commissie die de voorbereidingen voor het jubileum deed. "Ik heb binnen de commissie bij herhaling gewaarschuwd voor de financiële risico's," vertelt hij. "Ik heb de toenmalige stadsdeelvoorzitter en de stadsdeelsecretaris er apart nog op aangesproken. Onbegrijpelijk dat het stadsdeel toch met deze man in zee is gegaan."



Rampzalig

Bijlmer de Musical verliep volgens precies hetzelfde rampzalige recept. Na een enthousiaste start met een cast van tientallen jonge zangers en dansers uit de Bijlmer, raakte het geld al snel op.



Het stadsdeel stak 12.000 euro in de musical, die een van de hoogtepunten moest worden van de jubileumviering. Enkele weken voor de geplande uitvoering in het Bijlmerpark Theater werd het project afgeblazen.



De meeste deelnemers kregen een klein deel van de toegezegde gage, een kleine groep kreeg niets. Bij het cultureel centrum in de flat Gouden Leeuw staat nog duizend euro op de lat voor zaalhuur, maaltijden en consumpties.



Schuldeisers

Bij de organisatie krijgen de schuldeisers geen gehoor meer. Mails worden niet beantwoord. Louhanepessy blijft zelf buiten schot. Zijn echtgenote Hanna Hettasch is voorzitter en penningmeester van de stichting die de zakelijk kant van de musical voor zijn rekening nam.



Res noemt het 'zeer opmerkelijk' dat het stadsdeel met deze constructie akkoord is gegaan. Het stadsdeel Zuidoost laat ondanks herhaalde verzoeken weten daar geen antwoord op te kunnen geven.



