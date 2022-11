Zuidoost en Nieuw-West vinden het vooral maar niks, betalen voor parkeren: ‘Straks komt er geen bezoek meer’

Luchtfoto van Zuidoost, waar het parkeren 1,60 euro per uur moet gaan kosten. Beeld ANP

Bij een strook winkels aan de Karspeldreef, bij station Kraaiennest, is het nu nog gratis parkeren, voor twee uur. De eigenaar van Electro Bazar zet net zijn voorraad boodschappentrolleys buiten. Als hij hoort dat de gemeente van plan is een parkeertarief van 1,60 euro per uur in te voeren, van maandag tot vrijdag, van 9.00 uur tot 19.00 uur, valt hij even stil.

Dan: “Uitmelken is dat! Mensen hebben het al slecht en nu willen ze het nog slechter maken. Dát is de gemeente.”

Hij vreest dat zijn klanten zullen wegblijven. “Als je even iets snel wilt halen voor 2 euro bij De Trekpleister of bij mij, dan moet je dat dubbel betalen.”

Hij woont in de H-buurt en daar is parkeren een groot probleem. “Tot vier, vijf jaar geleden waren er genoeg plekken, maar die zijn door renovaties en de sloop van parkeergarages gehalveerd. Als je na 21.00 uur komt, zie overal auto’s die half op de stoep geparkeerd staan. En de brave mensen van handhaving gaan dan boetes uitdelen. Daar zijn ze handig in. Maar wat moet ik dan? Moet ik mijn auto op mijn rug mee naar boven nemen?”

Erg voordelig

Zulma Daal (49) loopt naar haar auto met een opgerolde mat onder haar arm. “Oh, dat kan ik me wel voorstellen,” zegt ze. “Het is hier ook wel erg voordelig. Ik kom uit Hilversum speciaal hiernaartoe omdat het gratis is. Ik heb dan twee uur voor mijn kappertje en winkeltjes die ze in Hilversum niet hebben. Dat zou ik niet zo snel doen als ik moest betalen.”

Al dat begrip verandert als ze hoort dat het om 1,60 euro per uur gaat. “1,60!? Daarvan worden de winkeliers de dupe. Het is al zo duur overal. Dan zien ze me hier ook niet meer elke week. Ze zouden moeten beginnen met 1 euro, en het eerste uur gratis. Even opbouwen. En voor de bewoners is het ook niet leuk, juist in deze buurt.”

Verderop staan een man en vrouw in een auto zolang even half op de stoep geparkeerd. “Ik dacht het niet!” zegt de vrouw (‘Zeg maar Monique, van Kruitberg’). “Waarom doen ze dat? Dit is een woonwijk. Ze kunnen niet betaald parkeren in een woonwijk gaan gooien.”

Ze had al gehoord dat betaald parkeren eraan zat te komen. “Ik heb zelf bij handhaving gewerkt en ik kwam hier laatst een paar collega’s tegen. Ik heb in Amstelveen gewerkt. Daar werd eerst veel gedoogd en later werd het een dubbeltje of er kwam een blauwe zone. En dan gaan ze het hier in één keer, bam, invoeren, zonder gewenning.”

Ze maakt zich ook zorgen over de sociale gevolgen. “Straks komt er geen bezoek meer. We krijgen al zo weinig bezoek in Kruitberg.”

Nieuw-West

Ook in Nieuw-West staan de meeste mensen niet te trappelen om betaald te parkeren. Peggy van der Hout (63) parkeert net haar auto midden op de stoep voor verpleeghuis Leo Polak in Osdorp om haar oom en tante te bezoeken. “Tja, iedereen parkeert hier op de stoep, dus ik ga d’r ook maar gewoon staan. Er staat ook nergens dat het niet mag.”

Ze is geen voorstander van betaald parkeren in Nieuw-West. “Dit is een verpleeghuis dat door heel veel mensen bezocht wordt. Ik kom hier ook wekelijks voor mijn oom en tante. Het is niet bepaald bemoedigend om parkeergeld te gaan vragen aan bezoekers. Ook is Osdorp nou niet echt een oord dat heel goed bereikbaar is met openbaar vervoer.”

Rond het middaguur opent Jessy (22) de deuren van zijn snackbar Snack City aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West, nu nog onderdeel van de blauwe parkeerzone waar men twee uur gratis kan parkeren. “Als ik en mijn collega’s elke dag 1,60 euro per uur moeten betalen, gaan we failliet. We zijn hier soms wel 18 uur op een dag en aan één parkeervergunning hebben we niet genoeg.”

Fietsen is voor Jessy en veel van zijn collega’s geen optie. “Ik heb de auto echt nodig. Ik moet inkopen doen en naar de boekhouder. Niet iedereen die hier werkt woont in de buurt, sommigen komen helemaal uit Amstelveen.”

Minder klanten

Jessy vreest daarnaast dat betaald parkeren klanten kost. “Mensen komen hier vaak vanwege het gratis parkeren. Ze gaan geen parkeergeld betalen voor het halen van een frietje, dan gaan ze wel ergens anders heen.”

Ali Yilmaz (58), eigenaar van de naastgelegen pizzeria aan de Pieter Calandlaan, is juist wel blij met de plannen van de gemeente om betaald parkeren voor zijn zaak in te voeren. “Ik hoop dat ze het zo snel mogelijk invoeren. Mensen parkeren hier de auto en pakken vervolgens de tram naar de stad. Zometeen komt mijn koerier terug. Kijk maar om je heen, hij kan helemaal nergens staan.”

Ook Nieuw Slotenbewoner Anne Muller (75) juicht de plannen van de gemeente om betaald parkeren in zijn wijk in te voeren toe. “Ik kan vaak de auto niet kwijt omdat er weer wildvreemde auto’s staan. Mensen komen hier van buiten de stad en stappen dan zo het openbaar vervoer in. Of ze werken bij het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en nemen een vouwfietsje mee in de achterbak.”

Een parkeervergunning van een paar tientjes per kwartaal vindt Muller geen probleem. “Dan ben ik in ieder geval zeker dat ik mijn auto hier kwijt kan. Voor mijn vrouw is het soms heel vervelend. Die moet dan ’s avonds in het donker nog een heel stuk naar huis lopen. Voor vrouwen is deze buurt niet zo prettig in het donker.”