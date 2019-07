Zuidasfirma moet puinruimen bij vuilverbrander AEB

De gemeente heeft adviesbureau ­Alvarez & Marsal aangetrokken om vuilverbrander AEB te her­structureren.

Vanaf deze week zijn specialisten van de op de Zuidas gevestigde firma aan de slag gegaan bij afvalenergiebedrijf AEB. Alvarez & Marsal is een internationale zakelijke dienstverlener die gespecialiseerd is in crisismanagement van bedrijven en instellingen. Het geeft aan hoe groot de problemen zijn bij de vuilverbranding.

Alvarez & Marsal werd in 2009 ­bekend als begeleider van het faillissement van zakenbank Lehman ­Brothers, wereldwijd het grootste bankroet uit de recente geschiedenis. In Nederland leverde het interim-managers bij noodlijdende bedrijven als Intertoys en Imtech.

Verbolgen

Begin deze week kondigde de gemeente Amsterdam, die 100 procent van de aandelen AEB in handen heeft, samen met de banken een steunpakket aan van 22 miljoen euro. Als voorwaarde moet AEB twee nieuwe leden toelaten tot de raad van commissarissen en komt er een chief restructuring officer, een soort puinruimer die de leiding krijgt bij het reorganiseren van het bedrijf.

Binnen het stadhuis is er veel verbolgenheid over de gebrekkige organisatie binnen AEB. Volgens ingewijden heeft het bedrijf weinig zicht op de contracten die zijn afgesloten en de zekerheden die zijn toegezegd aan de banken.

In juni sloot de nieuwe ceo Paul Dirix vier van de zes verbrandingslijnen vanwege noodzakelijke reparaties, waardoor 70 procent van de verbrandingscapaciteit wegviel. Hierdoor kan AEB veel minder vuilnis verwerken en loopt het bedrijf inkomsten mis, waardoor het acuut in de financiële problemen is geraakt.

Het doven van de ovens, waaronder de nieuwste hoogrendementsketel, zorgt er ook voor dat AEB veel minder elektriciteit kan opwekken. Daardoor ontstaan contractuele problemen met de afnemers. De stadsverwarming van 35.000 huishoudens loopt eveneens gevaar, die maakt gebruik van de hitte van AEB.

Gecontroleerd faillissement

De deskundigen van Alvarez & Marsal moeten het management van AEB duidelijkheid geven. Daarnaast zullen deze herstructureringsspecialisten adviezen geven over de toekomst van AEB. De gemeente is het zat dat er om de paar jaar miljoenenverliezen gemeld worden en wil een definitieve oplossing. Een gecontroleerd faillissement en een verkoop van de gezonde bedrijfsonderdelen liggen hierbij nadrukkelijk op tafel.

Bij het bedrijf werken 400 medewerkers, en via Milieuwerk hebben ook veel Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek gevonden in het Recycle Service Centrum van AEB.