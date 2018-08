Zuidas verliest rustgevende oase The Green Living Lab

"Wil je liever koffie of thee?" is de vraag wordt gesteld als bezoekers het enige stuk groen op de Zuidas betreden. Op het plein voor de Vrije Universiteit, het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en het kantoor van Deloitte ligt The Green Living Lab: een openbare tuin op een van de vruchtbaarste stukken grond van Nederland.



Ooit diende het als schooltuin, vier jaar geleden kregen Aveen Colgan en Arthur de Smidt het bescheiden stuk grond in bruikleen van de VU. Vanuit een houten hut bereiden ze eten en drinken. "We betalen alles zelf," zegt Colgan, die fulltime als internationaal recruiter werkt. "Ik wilde graag een plek creëren waar we allemaal wat aan hebben."



Studenten van de naastgelegen universiteit en medewerkers van omliggende kantoren en medische centra konden hier de afgelopen jaren terecht om te lunchen, yogalessen te volgen of te studeren in de geodetische koepel, een gebouwtje waar enorm veel licht binnenvalt.



Ontsnappen aan hectiek

De tuin is niet alleen een bijzondere plek omdat er zeker veertig verschillende bomen groeien, van Japanse Abrikozenboom tot walnotenboom. Mensen kunnen hier ontsnappen aan de hectiek.



Dat doet ook Beatriz Giménez. Ze werkt als tandarts en leraar op het ACTA en probeert niet op kantoor te lunchen 'omdat dat niet als pauze voelt'. "Het klinkt als een cliché, maar ik kom hier echt tot rust. Het voelt als een mini-vakantie." Maar na twee kokosmakronen en wat snoeptomaten uit eigen tuin moet er weer worden gewerkt. "Het was kort maar krachtig."