Zuidas krijgt multifunctioneel wooncomplex met 9 bioscoopzalen

In De Puls komt onder andere een bioscoop. Beeld WAX Architectural visualizations

In het gebouw komen 151 appartementen in middenhuur en 49 in de vrije sector. Daarnaast heeft het gebouw 36.000 m2 kantoorruimte, 1600 m2 voor horeca, een stadsbos op 35 meter hoogte, diverse winkels en als kers op de taart ook negen bioscoopzalen. Naar verwachting wordt het gebouw uiterlijk in 2024 opgeleverd.

Levendige Amsterdamse Stadswijk

Er is de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in de Zuidas om dit financiële district leefbaarder te maken. Zo komt er in het voormalige rechtbankgebouw aan de Pernassusweg een museum met hedendaagse kunst en er is er onlangs een wekelijkse markt gestart. Volgens een woordvoeder van de gemeente Amsterdam zorgt de komst van De Puls niet alleen voor meer reuring in het gebied, maar draagt het vooral bij aan het creëren van een woonwijk waar iedereen welkom is. Het moet een plek worden waar werken, wonen en leven samengaan.

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken en Zuidas): ‘De Zuidas wordt steeds meer een levendige Amsterdamse stadswijk, waar ook in de avond en in het weekend wat te beleven valt. Dit innovatieve en circulaire gebouw is met alle openbare voorzieningen een enorme aanwinst voor de Zuidas. Ondanks de coronacrisis willen ontwikkelaars investeren in dit gebied. Dit toont aan dat er veel vertrouwen is in de Amsterdamse kantoren- en woningenmarkt.’

Leefbaarheid en duurzaamheid

De ontwikkelaar van De Puls heeft zich met name gericht op de leefbaarheid en de duurzaamheid van het gebouw. Zo vind je op de achtste en negende verdieping een stadsbos van 600 vierkante meter.

Hier groeien planten en bomen van zo’n zeven tot acht meter hoog gecombineerd met kleinere struikgewassen. Het gaat vooral om plantsoorten die groeien in hoger gelegen gemengde dennen-en loofbossen in Nederland. De bomen helpen om de temperatuur in de zomer in het gebouw te verlagen, het regenwater op te vangen en dragen bij aan de biodiversiteit op de Zuidas.