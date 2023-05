Zuidas krijgt een bioscoop: ‘Van James Bond tot arthouse’

Schets van het gebouw The Pulse op de Zuidas, dat bestaat uit twee torens en daartussen een lager deel waarin de bioscoop komt. Beeld WAX/MVSA

Cinema The Pulse biedt straks plaats aan 800 bezoekers, met zes grote zalen en drie kleinere voor cinema-on-demand, waarbij bezoekers een zaal voor twintig personen huren en zelf een film kiezen. De bioscoop komt in het midden van de twee torens van het nieuwe gebouw The Pulse, dat naast voorzieningen als horeca en een supermarkt zal bestaan uit 200 woningen en kantoorruimte.

De bioscoop is onder de vlag van Cinebeat opgericht door een groep van vijf filmondernemers uit Amsterdam. “Dit project zat al langer in de pijplijn en is geïnitieerd door de gemeente, die op de Zuidas graag een arthousebios gevestigd zag,” zegt Peter van Vogelpoel van Sweetwater Pictures, die met Marc Smit van filmdistributiemaatschappij Cinéart, en filmproducenten Matthijs van Heijningen, Guurtje Buddenberg en Julia van de Graaff de bioscoop gaat exploiteren.

Culturele embedding

In de omgeving zijn nu nog nauwelijks bioscopen gevestigd. Van Vogelpoel: “Rialto is wel op de VU begonnen met filmvoorstellingen, maar dat bijt elkaar niet. En we zijn er voor de hele stad: we zitten op twee minuten lopen van station Zuid.”

Bezoekers kunnen een ‘brede programmering’ verwachten, zegt Van Vogelpoel. “Van James Bond tot kleine arthousefilms. Wel allemaal films die een culturele embedding hebben.”

Gebouw The Pulse wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd. Van Vogelpoel hoopt Cinema The Pulse die kerst de eerste bezoekers te verwelkomen.

